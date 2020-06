Derde deel in reeks Project Cars-games komt in zomer uit

Slightly Mad Studios kwam in 2015 met Project Cars op de proppen. Met de game hoopte de ontwikkelaar iets neer te zetten dat dichter bij de realiteit kwam dan in de meeste games tot dan toe het geval was. Die lijn zette het bedrijf door toen in 2017 Project Cars 2 uitgebracht werd, maar voor het derde deel van de reeks wordt een iets andere weg ingeslagen. De kern, het bieden van een racesimulatie, blijft bestaan, maar tegelijkertijd wil Slightly Mad meer toegankelijkheid bieden voor gamers die niet zo fanatiek racen en af en toe eens een racegame oppakken.

De introductie van een compleet vernieuwde carrièremodus, die voor spelers van ieder niveau een uitdaging biedt. Voor nieuwkomers in het racegenre is de progressie vooral gericht op het meer en meer uitschakelen van de verschillende hulpmiddelen, terwijl de meer ervaren spelers in-game credits kunnen verdienen waarmee ze races kunnen overslaan die niet bij hun speelstijl passen. Op die manier wordt ook de mogelijkheid geboden om je als speler te specialiseren op een van de speelbare disciplines. Dat gaat niet ten koste van de beloningen die deze spelers krijgen in vergelijking met spelers die alle disciplines spelen. “We willen ervoor zorgen dat we mensen belonen voor het spelen op de manier zoals zij dat willen, in plaats van dat we ze straffen omdat ze niet experimenteren met de verschillende onderdelen die er zijn”, vertelde marketing- en esportsmanager Joe Barron van Project Cars 3 daarover tegen Gamesradar.

Ook de multiplayer is flink op de schop gegaan. Die krijgt de naam Rivals en draait om het afwerken van online evenementen. Er worden dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse evenementen georganiseerd waarmee je ervaring en Rivals Coins kan verdienen. Daarnaast moet de online race-ervaring beter worden door de verbeterde ‘skill-based matchmaking’, wat inhoudt dat je online tegen coureurs van ongeveer je eigen niveau racet.

Wat mag er verder verwacht worden van Project Cars 3? Er komt een wagenpark van meer dan 200 race- en straatauto’s beschikbaar met in totaal meer dan 140 circuits. Daaronder vallen onder andere Interlagos en een stratencircuit in Shanghai. De game bevat een 24-uurscyclus met dynamische seizoenen en dynamisch weer, wat inhoudt dat de omstandigheden op het circuit volledig naar eigen smaak aan te passen zijn. Ook de auto’s zijn in PC3 voor het eerst aan te passen met bijvoorbeeld bodykits. Het bandenmodel heeft een upgrade gekregen om de wegligging van de auto’s te verbeteren, terwijl er ook verbeteringen zijn doorgevoerd aan de ervaring voor spelers met een controller. De AI-tegenstanders zijn geüpdatet, terwijl de website ook spreekt van ‘intense crash-effecten en authentiek contact met auto’s’.

De exacte lanceerdatum van Project Cars 3 is nog niet bekend, maar Slightly Mad Studios bevestigde wel dat de game deze zomer wordt uitgebracht op PS4, Xbox One en pc. Over de nieuwe consoles, de PS5 en Xbox Series X die later die jaar uitkomen, is nog niets naar buiten gebracht. Wel krijgt Project Cars 3 ondersteuning voor virtual reality en resoluties tot maximaal 12K.