Preview Sim Formula Europe 2024: Wie wint finale in Maastricht?

Net als voorgaande edities van Sim Formula Europe, een simrace-competitie bedoeld om de snelste simracers van Europa te vinden, waren er eerst voorrondes waar alle geïnteresseerde simracers aan konden deelnemen. Het begon met een hotlapcompetitie met de Porsche 911 GT3 Cup (992) op het circuit van Zandvoort, waarna de kwartfinale plaatsvond op Bahrain International Circuit en de halve finale op de Nürburgring. De zeven snelste simracers van die halve finale hebben zich geplaatst voor de finale. Het was daarnaast de bedoeling dat de winnaar van SFE 2023 – Damian Skowron – zich bij dit veld zou voegen, maar hij was verhinderd waardoor Risto Kappet - de nummer twee van vorig jaar - zijn plaats inneemt.

Op 13 januari zal deze Super-Final live en gratis bij te wonen zijn in MECC Maastricht, waar Sim Formula Europe een plek krijgt naast de InterClassics (waar wel een toegangskaart voor vereist is). Wie niet aanwezig kan zijn, kan de finale volgen via een livestream. De simracers zullen via een LAN-verbinding tegen elkaar strijden, opnieuw in de Porsche 911 GT3 Cup (GT3), maar dan op het virtuele stratencircuit van Maastricht. Bovendien kunnen de simracers rekenen op goede kwaliteit simrigs, waardoor er een gelijkwaardig speelveld gecreëerd wordt.

De prijzenpot voor deze simcompetitie staat op 10.000 euro, waarbij de winnaar 3.000 euro op zijn bankrekening kan bijschrijven. De nummer twee gaat er met 1.750 euro vandoor, de nummer drie pakt 1.250 euro mee. P4 levert 1.000 euro op terwijl alle plaatsen erachter goed zijn voor 750 euro, waardoor de finalisten hoe dan ook met een mooie geldprijs naar huis gaan.

Foto: Sim Formula Europe Porsche 992 Cup in rFactor 2, op het virtuele circuit van Maastricht.

Wie zijn de finalisten?

Het veld voor de Super-Final telt acht simracers met verschillende achtergronden. Collin Spork is de enige Nederlandse finalist. Hij vertegenwoordigt het esports-team van Alpine en Race Clutch. De 19-jarige Spork kroonde zich in 2022 tot Formula SimRacing-kampioen en veel ogen zullen daarom op het jonge talent gericht zijn. Hij moet het echter ook opnemen tegen de runner-up van 2023, Risto Kappet. De 29-jarige Est is de SFE-kampioen van 2020 en komt uit voor het esports-team van Romain Grosjean, R8G eSports. Hij is gezien zijn behaalde successen – hij werd ook al tweede bij de 2019-editie van World's Fastest Gamer – een van de favorieten voor de eindzege in Maastricht.

Het team van Grosjean wordt niet alleen door Kappet gerepresenteerd, want ook Thibault Cazaubon is van de partij in Maastricht. De 22-jarige Fransman won in ESL R1 het teamkampioenschap en werd gekroond tot Franse iRacing GT-kampioen. Met een zege in de virtuele 24 uur van de Nürburgring en podiums in de 24 uur van Le Mans, Spa en Nürburgring is Cazaubon een echte endurance-expert, maar hij kan ook uit de voeten in sprintraces.

Een ander team dat door twee rijders wordt vertegenwoordigd in Maastricht, is Veloce eSports. De 25-jarige Marko Pejic (ook simracer voor Mercedes AMG Petronas eSports) en 26-jarige Gianmarco Fiduci zullen hun ervaring in klassen als de Esports DTM en ADAC GT Master Series gebruiken om mee te dingen naar de eretitel en hoofdprijs. Datzelfde geldt voor Remi Delorme, de 27-jarige Fransman die de kleuren van het Zweedse GOTeam Racing representeert. Ook van hem kan veel verwacht worden, aangezien hij zich in het seizoen 2022-2023 tot kampioen kroonde in de LMP2-klasse van het Virtual Endurance Championship en in de Le Mans Virtual Series het GTE-team van D'Station Racing mocht vertegenwoordigen. Bovendien won hij in 2022 de Le Mans Virtual Challenge.

Tot slot zijn er nog twee finalisten die op dit moment geen team vertegenwoordigen, maar wel de nodige successen hebben behaald op weg naar deze finale. De 30-jarige Jernej Simoncic won in 2020 The Race All-Star eSports Battle als alternatief voor de afgelaste F1 Grand Prix van Australië. Daarnaast pakte hij de zege in de 8 uur van Bahrein als onderdeel van de Le Mans Virtual Series 2022. Dawid Mroczek is de Formule E Accelerate-kampioen van 2023 en Formula Challenge-kampioen van 2021. Tevens won de 28-jarige Pool het Virtual Endurance Championship in 2022.

Zo staat er zaterdag 13 januari een ijzersterk startveld klaar in Maastricht om op de virtuele baan te beslissen wie de snelste simracer van Europa is. De kampioen kan dus rekenen op een mooie geldprijs en de titel Sim Formula Europe 2024 Champion, evenals een plekje in de finale voor SFE 2025. De finale is live te volgen bij SFE in MECC Maastricht of via de livestream online te volgen. Deze zal zaterdag ook live te volgen zijn via Motorsport.com. Om 13.55 uur begint de kwalificatie, waarna om 14.15 uur en 14.40 uur twee races volgen om te bepalen wie de nieuwe kampioen wordt.