Penske samen met vaste WEC-teams in virtuele 24 uur van Le Mans

De virtuele race is een samenwerking tussen het World Endurance Championship, Le Mans-organisator ACO en Motorsport Games.

Penske is een van de meest spraakmakende namen op de deelnemerslijst, omdat er al jaren wordt gepraat over een mogelijke terugkeer van het team van Roger Penske naar Le Mans. Penske toonde eerder al interesse in een Le Mans-project met de nieuwe LMDh-prototypes. De laatste deelname van Penske dateert van 1971.

We krijgen alvast al een voorsmaakje in de virtuele versie van de race, die in rFactor 2 wordt georganiseerd. Penske is een van de 30 inschrijvingen bij de LMP2-prototypes, die een Oreca 07-chassis gebruiken. Ook regerend Le Mans-winnaar Toyota komt met drie wagens aan de slag in die klasse, net zoals een vierkoppige armada van Rebellion, dat in zee gaat met Williams Esports.

Er is ook een inschrijving van FA Racing, het team van Fernando Alonso. Ook in de GTE-klasse zijn alle belangrijke teams en constructeurs vertegenwoordig, waaronder vier wagens van Porsche, drie van Aston Martin, twee van Corvette en twee van Ferrari-team AF Corse.

Naast de echte teams zijn er ook bekende simraceteams bij zoals het Team Redline van Max Verstappen en Lando Norris. Zij wonnen in juli nog de virtuele 24 uur van Spa op iRacing. Elke wagen moet minstens twee “echte” professionele racers tellen met een internationale licentie en mag hoogstens twee pure simracers gebruiken. Het is nog niet officieel bekend of zij ook aan de start staan, de rijders van alle teams worden de komende weken onthuld.

De virtuele 24 uur van Le Mans zal live te bekijken zijn op Motorsport.com en Motorsport.tv.