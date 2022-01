Overzicht: Welke racegames worden uitgebracht in 2022?

F1 2022

Releasedatum: 2022

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S

Als het avontuur op de Nintendo Wii en de PlayStation Portable meegerekend wordt, heeft Codemasters nu dertien edities van de jaarlijkse F1-games uitgebracht. De door Electronic Arts overgenomen game-ontwikkelaar blijft daar voorlopig nog mee doorgaan, want het contract met de F1 loopt door tot 2025 en bevat bovendien een optie voor 2026 en 2027.

Het moet dus heel raar lopen, wil er in 2022 geen F1-game verschijnen. EA en Codemasters hebben nog geen uitspraak gedaan over wanneer F1 2022 verschijnt, maar afgaande op eerdere jaren ligt juli of augustus voor de hand. Wat kunnen we van de game verwachten? Gezien het grote succes van F1 2021 lijken enorme veranderingen in gameplay uitgesloten, maar natuurlijk wordt F1 2022 wel aangepast aan de nieuwe generatie F1-auto’s. Daarbij hoort ook een aangepaste handling van de wagens.

Bovendien mag verwacht worden dat EA en Codemasters aan de slag gaan met het nieuwe circuit van Miami, dat in mei voor het eerst op de F1-kalender staat. Daarnaast wordt aangenomen dat de aanpassingen aan het Circuit de Barcelona-Catalunya en het Yas Marina Circuit worden meegenomen in de game, evenals de nieuwigheden op Albert Park. De vraag is of hetzelfde gebeurt met de aanpassingen aan Spa-Francorchamps, die op dit moment worden doorgevoerd. Ook is de vraag of er nieuwe gamemodi worden toegevoegd aan F1 2022.

MotoGP 22

Releasedatum: 2022

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S

MotoGP 21 Portimao Photo by: Milestone

Ook de MotoGP heeft een jaarlijkse game, die in 2022 vermoedelijk de naam MotoGP 22 meekrijgt. De editie van 2021 was de eerste die ook werd uitgebracht voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S, wat resulteerde in een game die geen nieuwe spelmodi bevatte ten opzichte van zijn voorganger. De vraag is of dat in 2022 wel weer het geval gaat zijn, maar het is zo goed als zeker dat MotoGP 22 beter gaat inspelen op de kwaliteiten van de nieuwe generatie consoles.

Wel lijkt het zo goed als vast te staan dat MotoGP 22 kan rekenen op een nieuwe omloop. Het Mandalika Street Circuit in Indonesië organiseert in 2022 voor het eerst een MotoGP-race en dat betekent dat ontwikkelaar Milestone aan de bak kan om het circuit virtueel te vereeuwigen. Argentinië, Thailand, Japan, Maleisië en Australië keren terug op de MotoGP-kalender, maar de daarvoor gekozen circuits zijn de afgelopen jaren al speelbaar geweest in de diverse MotoGP-games. Hoewel er nog geen officiële releasedatum is, ligt een datum in april gezien eerdere releases van de franchise voor de hand.

WRC 11

Releasedatum: 2022

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S

De afgelopen zes jaar publiceerde Kylotonn jaarlijks de officiële game van het World Rally Championship. Dit jaar loopt het contract af, maar niet voordat de gameontwikkelaar de zevende jaargang heeft uitgebracht. In lijn met eerdere releases gaat dat waarschijnlijk in september 2022 gebeuren. Voor dat laatste jaar staat Kylotonn voor de uitdaging om de nieuwe Rally1-reglementen te implementeren in de game, die vermoedelijk als WRC 11 door het leven gaat.

De Rally1-reglementen brengen een hybride element naar het WK rallyrijden en dat moet dus ook verwerkt worden in de game. Daar krijgt Kylotonn op papier genoeg tijd voor, want het nieuwe seizoen begint al op 20 januari. Nadat WRC 8, 9 en 10 goede verbeteringen lieten zien, ligt voor de hand dat dit in WRC 11 opnieuw het geval gaat zijn. Mogelijk kunnen de spelers daarbij ook genieten van een nieuwe locatie met nieuwe proeven, want op de echte WRC-kalender is één van de ronden nog onbekend. Mocht dat een nieuwe locatie worden, dan kan het ontwikkelingsteam nog aan de bak om op relatief korte termijn de proeven digitaal te vereeuwigen.

NASCAR 22

Releasedatum: 2022

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 (?) en Xbox Series X|S (?)

Met NASCAR 21: Ignition bracht Motorsport Games in oktober 2021 voor de derde keer een NASCAR-game uit, wel was het de eerste onder de eigen naam. De gameontwikkelaar heeft een grafisch goed uitziende game afgeleverd met uitgebreide opties om livery’s te maken, maar op de gameplay schoot de game her en der toch wat tekort. Zo waren er enkele opvallende glitches en ontbraken er enkele features in de game.

De kans is echter groot dat Motorsport Games in 2022 een herkansing krijgt in de vorm van NASCAR 22. Wel moet de gameontwikkelaar daarvoor hard aan de bak om de problemen uit de editie van 2021 aan te pakken. Daarnaast moeten de nieuwe Next Gen-bolides van het NASCAR-seizoen 2022 aan de game worden toegevoegd, evenals de nieuwe circuits Auto Club Speedway en World Wide Technology Raceway. Naar verwachting worden deze omlopen op dezelfde manier gescand als de circuits die in 2021 al in de game te spelen waren. Een leuke extra zou zijn als NASCAR 22 beschikt over het circuit in het LA Coliseum, waar begin 2022 een race buiten het kampioenschap om wordt gehouden.

BTCC

Releasedatum: 2022

Platform: Onbekend

Daarnaast kan Motorsport Games in 2022 aan de slag met de eerste officiële game van het British Touring Car Championship. In juli 2020 verwierf de gameontwikkelaar een licentie voor de game en destijds werd 2022 aangekondigd als het moment dat de eerste editie uit zou komen. Later dit jaar kunnen gamers dus voor het eerst sinds 2002 – destijds in TOCA Race Driver - virtueel met de 30 BTCC-bolides racen op de Britse circuits die de klasse aandoet.

Veel details over de game zijn nog niet bekend. Zo is nog onduidelijk wanneer de BTCC-game precies uitgebracht wordt en ook is nog onduidelijk in welke hoeverre die meer naar simulatie of arcade neigt. Wel is bekend dat de BTCC-game gaat draaien op de Unreal graphics engine, terwijl het physics-model van rFactor gebruikt wordt voor de wegligging van de auto’s in de game. Dat was ook bij NASCAR 21: Ignition het geval, maar het is te hopen dat de kinderziektes uit die game niet terugkeren in de BTCC-game.

Dakar Desert Rally

Releasedatum: 2022

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X|S

De fans van de Dakar Rally kunnen zich in 2022 ook verheugen op een nieuwe game. In 2018 verscheen de eerste en tot dusver enige Dakar-game, maar zeker in de eerste fase na de release vielen de recensies tegen. Gameontwikkelaar Bigmoon Entertainment is inmiddels opgegaan in Saber Interactive en waagt in 2022 dus een nieuwe poging om de bekendste woestijnrally ter wereld te vangen in een videogame.

De ontwikkeling van Dakar Desert Rally is inmiddels in volle gang en de focus ligt daarbij op het grondig aanpassen van de physics. Een flinke uitdaging, want de game moet natuurlijk het rijgedrag van zowel vrachtwagens, auto’s, quads als motoren bevatten om een compleet pakket te vormen. Op basis van de eerste trailer lijkt er ook qua graphics een mooie stap vooruit te zijn gezet. Wanneer Dakar Desert Rally uitkomt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de game verkrijgbaar gaat zijn op PC en zowel de oude als de nieuwe generatie consoles van Sony en Microsoft.

KartKraft

Releasedatum: 2022

Platform: PC (Steam)

Karting is de meest toegankelijke vorm van autosport en er zijn ook al vele kartgames uitgebracht door diverse uitgevers. Denk daarbij aan de immens populaire Mario Kart-franchise, maar ook de F1 waagde zich al eens aan een dergelijke kartgame. Een echte karting-simulatie was er echter nog niet, maar dat gat wordt in 2022 opgevuld door KartKraft. Deze game van Motorsport Games is al enige tijd te spelen via Early Access en is momenteel nog in ontwikkeling, maar in de loop van het jaar wordt de definitieve versie uitgebracht. Dat gebeurt overigens alleen op PC, waar de game via Steam te koop is.

Omdat het een simulatie betreft, wordt in KartKraft het rijgedrag van de karts zo nauwkeurig nagebootst. Bovendien worden er echt bestaande voertuigen en echte circuits toegevoegd om de ervaring zo authentiek mogelijk te maken. Als kers op de taart krijgt KartKraft ook volledige VR-ondersteuning, waarmee gamers zich helemaal kunnen onderdompelen in de kartervaring die de game te bieden heeft.

GRID Legends

Releasedatum: 25 februari 2022

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S

De eerste game waarvan de exacte releasedatum bekend is, is GRID Legends. In 2019 werd de franchise – die onder de naam TOCA begon - na zes jaar afwezigheid nieuw leven ingeblazen met GRID. De game viel enigszins tussen arcade en simulatie in, mede door het rijgedrag van de auto’s. Voor GRID Legends, dat op 25 februari 2022 al uitkomt op PC en zowel de oude als nieuwe generatie consoles van Sony en Microsoft, is ontwikkelaar Codemasters met dat punt aan de slag gegaan.

Daarnaast volgt in GRID Legends de toevoeging van een uitgebreide single-player carrière, waarin ook teammanagement en het updaten van voertuigen een rol speelt. Ook wordt er met ‘Driven to Glory’ een soort verhaalmodus toegevoegd, terwijl er ook nieuwe, innovatieve online spelmodi komen. Ten opzichte van GRID is ook gewerkt aan verbeterde ondersteuning van diverse stuurtjes.

Gran Turismo 7

Releasedatum: 4 maart 2022

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5

De misschien wel bekendste racegame-franchise van allemaal krijgt in 2022 ook een nieuwe uitgave. Na Gran Turismo Sport in 2017 volgt op 4 maart 2022 de komst van Gran Turismo 7, die opnieuw ontwikkeld is door Polyphony Digital en wederom alleen speelbaar is op de consoles van Sony. Opvallend is dat Gran Turismo 7 speelbaar wordt op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5, mogelijk door de aanhoudende leveringsproblemen van de nieuwe generatie consoles.

Nadat de focus in GT Sport lag op competitief online racen, is de verwachting dat Gran Turismo 7 terugkeert naar de roots. Er komt een single-player carrière waarin de focus ligt op het verzamelen van de diverse auto’s. Vermoedelijk keren vrijwel alle auto’s, circuits en online features van GT Sport terug in de nieuwe game, met daarbij extra aanvullingen. Bovendien staat de Gran Turismo-reeks bekend om de prachtige graphics en op basis van de eerste gameplay-beelden lijkt de nieuwe game ook in dat opzicht weer goede punten te scoren.

Forza Motorsport 8

Releasedatum: onbekend

Platform: PC, Xbox Series X|S

De tegenhanger van de Gran Turismo-reeks op de consoles van Microsoft is Forza. Afgelopen jaar bracht ontwikkelaar Microsoft al een nieuwe editie van de meer arcade Forza-reeks uit, namelijk Forza Horizon 5. Nu lijkt het de beurt aan een nieuwe versie van de serieuzere broer, die Forza Motorsport 8 gaat heten. In 2021 leek deze game al uit te komen, maar dat gebeurde niet en ook heeft Microsoft nog niet bevestigd dat dit in 2022 ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wel werd Forza Motorsport 8 half 2020 al aangekondigd, dus het lijkt een kwestie van tijd voor de daadwerkelijke release.

Ten opzichte van eerdere edities van de game gaat er wel het een en ander veranderd of verbeterd worden. Creatief directeur Chris Esaki kondigde in diverse Forza Monthly-nieuwsstreams al aan dat er onder meer een volledig nieuw model komt voor de banden en de wielophanging. Daarmee moet de rijervaring in Forza Motorsport 8 authentieker worden dan voorheen.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Releasedatum: 22 september 2022

Platforms: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch

Ook voor Kylotonn wordt 2022 een druk jaar qua uit te geven racegames. Eerder hebben we officiële WRC-game voor 2022 al behandeld, maar ook blaast het bedrijf nieuw leven in een historische franchise: Test Drive. Sinds 1987 zijn er in drie perioden diverse games onder die noemer uitgebracht in op 22 september 2022 volgt Test Drive Unlimited Solar Crown. Net als de vorige games uit de Test Drive Unlimited-reeks is de game een open wereld, waarin je eilanden kan verkennen, kan racen en autodealers kan vinden.

Daar waar eerdere Test Drive-games zich afspeelden op Ibiza en het Hawaiiaanse eiland Oahu, is voor Test Drive Unlimited Solar Crown gekozen voor een grote stad: Hongkong. De diverse uitgebrachte trailers van de game lieten al een ruime selectie aan verschillende auto’s en een gokaspect zien dat gebaseerd is op casino’s. Verder zijn er weinig details bekend over de gameplay, maar met de aangekondigde releasedatum in het verschiet lijkt het een kwestie van tijd voordat er meer bekend wordt. Wel is duidelijk dat de game op PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch speelbaar wordt.