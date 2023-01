Overzicht: Deze racegames worden uitgebracht in 2023

EA Sports F1 23

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, mogelijk ook PlayStation 4 en Xbox One

Een officiële bevestiging dat de game komt, is er nog niet, maar alle seinen staan op groen voor Codemasters en EA Sports om in 2023 opnieuw een Formule 1-game uit te brengen. De eerstgenoemde gameontwikkelaar gaat dat komend jaar voor het vijftiende jaar op rij doen en voor de derde keer sinds het door uitgever Electronic Arts werd overgenomen. Na F1 22 volgt F1 23 en daarin staat het aankomende seizoen 2023 dan ook centraal.

Met Qatar en Las Vegas als nieuwe locaties op de kalender is F1 23 in ieder geval verzekerd van twee gloednieuwe circuits, maar over de rest van de game is nog maar weinig bekend. Wel liet senior creative director Lee Mather aan Traxion.gg weten dat de spelmodus Braking Point iedere twee jaar gaat terugkeren. Na het overslaan van F1 22 houdt dit dus in dat de modus in F1 23 weer wordt opgenomen. Onduidelijk is of de supercars, die in F1 22 voor het eerst hun opwachting maakten, in 2023 opnieuw in de F1-game worden verwerkt.

F1 Manager 2023

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

In 2022 kwam er naast de officiële F1-game nog een spel uit waarin de koningsklasse centraal stond. F1 Manager 2022, ontwikkeld door Frontier Development, was de eerste game waarin het managen van een bestaand F1-team centraal stond sinds F1 Manager in 2000 werd uitgebracht. Ondanks enkele bugs en opstartproblemen bleek F1 Manager 2022 een solide fundering voor de franchise, waarbij spelers zich met alle facetten van een F1-team kunnen bemoeien: van het aantrekken van coureurs, teambazen en engineers tot het binnenhalen van sponsoren en het managen van de strategie tijdens de races.

Frontier heeft al bevestigd dat de F1 Manager-reeks ieder jaar een nieuwe editie gaat krijgen en dus kan ook in 2023 weer een nieuwe versie verwacht worden. De komst van F1 Manager 2023 is ook al bevestigd in de financiële documenten van de gameontwikkelaar. Het is nog onduidelijk of de game ook enkele nieuwe elementen bevat ten opzichte van afgelopen jaar en ook is nog onbekend wanneer de game wordt uitgebracht. F1 Manager 2022 kwam op 30 augustus beschikbaar, dus het ligt in de lijn der verwachting dat F1 Manager 2023 ook rond die tijd van het jaar wordt uitgebracht.

MotoGP 23

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Net als de Formule 1 heeft ook de MotoGP een gamereeks waarbij ieder jaar een nieuwe editie wordt uitgebracht. Ontwikkelaar Milestone heeft inmiddels al zo'n 25 jaar ervaring met het maken van games waarin motorsport centraal staat en sinds 2013 heeft het bedrijf ieder jaar een nieuwe MotoGP-game uitgegeven. Het nieuwste contract van Milestone met de MotoGP loopt nog door tot en met 2026 en dat betekent dat het voortbestaan van de reeks voor de komende jaren gegarandeerd is.

Hoewel Milestone de komst nog niet officieel heeft bevestigd, is de kans dus aanzienlijk dat fans van de tweewielers zich dit jaar kunnen verheugen op MotoGP 23. Daarin zullen in ieder geval de MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE opgenomen worden, hoogstwaarschijnlijk aangevuld met enkele historische motoren uit het 500cc-tijdperk en de eerste jaren van de MotoGP. Afgaande op de afgelopen jaren kan MotoGP 23 ergens in april of mei verwacht worden. Daar blijft het overigens niet bij wat betreft nieuwe games van Milestone in 2023. Het Italiaanse bedrijf heeft ook licenties om de officiële games van het WK Superbikes en de AMA Supercross te mogen maken. Er is dus een grote kans dat er ook in deze gamereeksen nieuwe edities worden uitgebracht, respectievelijk SBK 23 en Monster Energy Supercross 6.

IndyCar

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: PC, PlayStation en Xbox

Daar waar F1- en MotoGP-fans ieder jaar op hun wenken bediend worden met een nieuwe game, hebben liefhebbers van IndyCar daar langer op moeten wachten. Hoewel diverse IndyCar-bolides zijn opgenomen in games als iRacing, dateert de laatste volledige game rond de Amerikaanse klasse al van 2005. Destijds bracht Codemasters haar tweede IndyCar Series-game uit, maar sindsdien is er geen enkele game meer geweest waarin IndyCar centraal stond.

Dat gaat in 2023 veranderen, in ieder geval als alles volgens plan verloopt. In 2021 kondigde Motorsport Games aan dat het een licentie heeft bemachtigd om een officiële IndyCar-game op de markt te brengen. Bij de aankondiging werd gemeld dat de eerste game in 2023 zou moeten worden uitgegeven, maar sindsdien is Motorsport Games tegen enkele problemen aangelopen - daarover later meer. De IndyCar-game staat daarom met potlood ingetekend voor dit jaar. Als de game daadwerkelijk wordt uitgebracht, kunnen de spelers in ieder geval rekenen op de 27 auto's die fulltime meedoen aan het seizoen 2023. Ook worden de vijftien circuits waarop IndyCar dit jaar racet in de game opgenomen.

NASCAR

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: PC, PlayStation, Xbox

De kleine vraagtekens achter de IndyCar-game hebben alles te maken met de eerste NASCAR-game die Motorsport Games in 2021 uitbracht. Bij de lancering zat NASCAR 21: Ignition vol problemen en dat dwong de gameontwikkelaar ertoe om het technologische platform van het spel helemaal aan de kant te zetten. Zodoende moest er een nieuwe basis komen. Het gevolg daarvan was wel dat er in 2022 geen nieuwe NASCAR-game werd uitgebracht voor PC, PlayStation en Xbox.

Zodra de release van de IndyCar-game achter de rug is, lijkt er vrijwel zeker ook een nieuwe NASCAR-game aan te komen in 2023. Tijdens diverse calls met investeerders heeft Motorsport Games al laten blijken dat het team bezig is met de ontwikkeling van een nieuw spel waarin de NASCAR Cup Series centraal staat. De nieuwe game wordt waarschijnlijk op hetzelfde platform gebouwd als de IndyCar-game en de verwachting is dat het spel meteen ook speelbaar is op de nieuwe generaties consoles van Sony en Microsoft.

EA Sports WRC 23

Releasedatum: Nog niet bekend

Platforms: Nog niet bekend

Ook het World Rally Championship krijgt vrijwel ieder jaar een nieuwe game met betrekking op het jaar van uitgave. De licentie om de officiële games van het WK rallyrijden te maken was sinds 2015 in handen van Kylotonn. Die ontwikkelaar zette de afgelopen jaren goede WRC-games neer, maar het was niet voldoende om de licentie te behouden. Vanaf 1 januari 2023 is die namelijk in handen van Codemasters en dus ook van Electronic Arts.

Codemasters heeft veel ervaring met rallygames. Zo bracht het jarenlang de reeks Colin McRae Rally uit, gevolgd door enkele DiRT-games en later door twee DiRT Rally-games. Met name Dirt Rally 2.0 kreeg als echte rally-simulatie veel lovende kritieken en biedt bovendien een uitstekende basis om WRC-games mee te ontwikkelen. Het is nog onduidelijk wanneer WRC 23 uitkomt, maar er zijn vermoedens dat de lancering gepland staat voor de lente van 2023. Ook over de inhoud van de game is nog niet veel bekend, behalve dat de game betrekking heeft op het huidige WRC-seizoen. Wel zijn er geruchten dat WRC 23 het mogelijk maakt om helemaal zelf een rallyauto te laten opbouwen.

Forza Motorsport

Releasedatum: Lente 2023

Platforms: PC, Xbox One en Xbox Series X/S

Nog een game die een plekje had in ons overzicht voor 2022, maar die er uiteindelijk toch niet kwam: het volgende hoofdstuk in de Forza-reeks. Na Forza Horizon 4 uit 2018 en Forza Horizon 5 uit 2021 is het dit jaar tijd voor een nieuwe editie van Forza Motorsport. Komt het achtste deel uit deze reeks dan echt uit in 2023? Ja, want op de Xbox + Bethesda Games Showcase heeft de ontwikkelaar bevestigd dat de lancering gepland staat voor de lente van dit jaar. Net als eerdere uitgaves brengt Turn 10 Studios het spel uit voor zowel PC als Xbox.

Het is inmiddels al zes jaar geleden dat Forza Motorsport 7 uitkwam en sindsdien is er het nodige veranderd qua racegames. Om de strijd met Gran Turismo - de tegenhanger van Forza voor PlayStation - aan te kunnen gaan, worden er flinke verbeteringen doorgevoerd. In de eerste gameplay-video wordt gesproken over flinke grafische verbeteringen wat betreft de omgeving, ook wordt de dynamische tijd van de dag en dynamisch weer in de game opgenomen. Het blijft echter afwachten hoe de gameplay daadwerkelijk is tot Forza Motorsport is uitgebracht.

Rennsport

Releasedatum: December 2023

Platforms: PC

Er zijn inmiddels al diverse racegames voor PC die vol inzetten op simulatie. Het in 2019 uitgebrachte Assetto Corsa Competizione is inmiddels ook voor consoles verkrijgbaar, maar RaceRoom Racing Experience (2013) en iRacing (2008) zijn exclusief voor PC en lopen dus al enige tijd mee. Als alles goed gaat, komt daar in 2023 een nieuwe simulator bij: Rennsport, dat ontwikkeld wordt door de nieuwe Duitse studio Competition Company GmbH.

De ontwikkeling van Rennsport is momenteel in volle gang. Zo is de inschrijving voor de besloten bètatest nu geopend. In de loop van 2023 moeten er nog openbare bètatests volgen, waarna de lancering vooralsnog gepland staat voor december 2023. De game lijkt vol in te zetten op GT-bolides, zoals ook Assetto Corsa Competizione al doet. De physics van de game zijn tot dusver veelbelovend en dat geldt ook voor de openheid om naar feedback van de community te luisteren. Tot slot werkt Rennsport ook samen met ESL, een van de grootste organisatoren van esports-wedstrijden. Ook wat betreft het competitieve element lijkt het dus wel goed te zitten.