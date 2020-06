Wat staat er dit weekend op het esports-programma?

Virtual VLN (NLS) – Ronde 5

Datum en tijd : zaterdag 30 mei, 13.00u

: zaterdag 30 mei, 13.00u Platform : iRacing

: iRacing Deelnemers : De gebruikelijke VLN-deelnemers, aangevuld met simracers

: De gebruikelijke VLN-deelnemers, aangevuld met simracers Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

De vijfde ronde van het virtuele langeafstandskampioenschap op de Nürburgring. Bij gebrek aan echte races op de Nürburgring Nordschleife wordt er een virtueel kampioenschap georganiseerd in de game iRacing, waarbij coureurs uit het reguliere kampioenschap de degens kruisen met esporters. Ook de vijfde ronde is een race van drie uur, waarbij meerdere coureurs een auto mogen delen.

Formule E Race at Home Challenge – Ronde 6

Datum en tijd : zaterdag 30 mei, 16.30u

: zaterdag 30 mei, 16.30u Platform : rFactor 2

: rFactor 2 Deelnemers : Het volledige Formule E-veld, met onder meer Robin Frijns, Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries

: Het volledige Formule E-veld, met onder meer Robin Frijns, Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

De zesde ronde van het virtuele Formule E-kampioenschap, ditmaal door de virtuele straten van Brooklyn in New York. Met dit initiatief wordt in samenwerking met Motorsport Games geld opgehaald voor het coronafonds van UNICEF. Alle vaste FE-coureur nemen deel, dus ook Robin Frijns, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. De zeges in het kampioenschap werden tot dusver verdeeld onder Maximilian Günther, Pascal Wehrlein en Oliver Rowland.

DTM Esports Classic Challenge – Ronde 5

Datum en tijd : zondag 31 mei, 14.00u

: zondag 31 mei, 14.00u Platform : RaceRoom Experience

: RaceRoom Experience Deelnemers : 15 DTM All Stars, aangevuld met vijf Challengers

: 15 DTM All Stars, aangevuld met vijf Challengers Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

De virtuele oplossing van het DTM-kampioenschap voor het gebrek aan actie. Vijftien All Stars nemen het op tegen vijf Challengers. In de eerste ronde, verreden op Zolder met DTM-bolides uit 1992, eindigde Robin Frijns tweemaal als tweede. Tijdens de derde ronde op de Norisring was er Nederlands succes met twee zeges voor Challenger Jarno Opmeer, deze keer in DTM-auto’s uit 2014. Inmiddels is de serie bij de vijfde en laatste ronde aanbeland.

World RX Esports Invitational Series - Ronde 1

Datum en tijd : zondag 31 mei, 14.30u

: zondag 31 mei, 14.30u Platform : DiRT Rally 2.0

: DiRT Rally 2.0 Deelnemers : Deelnemers World Rallycross, aangevuld met gastrijders

: Deelnemers World Rallycross, aangevuld met gastrijders Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

Na twee losstaande evenementen organiseert het WK rallycross nu een klein esports-kampioenschapje. De eerste ronde wordt verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Naast een aantal reguliere namen uit het World Rallycross nemen ook een aantal gastcoureurs deel aan de races, onder wie Supercars-coureur Shane van Gisbergen. Voor esporters wordt een apart evenement georganiseerd.

MotoGP Virtual Grand Prix - Ronde 5

Datum en tijd : zondag 31 mei, 15.00u

: zondag 31 mei, 15.00u Platform: MotoGP 20

MotoGP 20 Deelnemers : Negen MotoGP-, tien Moto2- en tien Moto3-rijders

: Negen MotoGP-, tien Moto2- en tien Moto3-rijders Hoe te volgen: YouTube-kanaal MotoGP

Wat is het?

De vijfde virtuele ontmoeting van de MotoGP, ditmaal op Silverstone. De meeste grote namen ontbreken deze keer, maar Jorge Lorenzo maakt namens Yamaha wel zijn debuut. Voor de tweede keer zijn ook de Moto2 en Moto3 present. De Nederlandse eer wordt hoog gehouden door Bo Bendsneyder en NTS RW Racing.