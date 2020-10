Opmeer pakt tweede seizoenszege in F1 Esports Pro Series

Opmeer, voormalig Renault-junior en Formule Renault-coureur, had ook al de openingsrace van het seizoen 2020 gewonnen en pakte een podium in de tweede race. In de derde race op het virtuele circuit van Shanghai veroverde Opmeer de pole met het Alfa Romeo F1 Esports team, voor teamgenoot Daniel Bereznay.

Opmeer maakte een sterke start en zakte in de eerste ronde naar de zesde plek op zijn mediumbanden, duidelijk een nadeel in de openingsfase ten opzichte van de concurrentie op zachtere banden. Maar zijn medium-soft strategie betaalde zich net zoals in de eerste race wel uit op het einde.

In de tweede stint was het Opmeer die met zijn versere en zachtere banden kort werk maakte van de tegenstand. In de slotronden haalde hij achtereenvolgens Frede Rasmussen en teamgenoot Bereznay in. In de voorlaatste ronde ging ook de leidende Red Bull-rijder Marcel Kiefer voor de bijl. In de stand loopt Opmeer 24 punten uit op Kiefer. Het volgende luik van drie races volgt op 4 en 5 november met onder meer Circuit Zandvoort op de kalender.

Bekijk de derde race