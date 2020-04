Norris verslaat F1-YouTuber Tiametmarduk in Veloce’s Versus-event

Technische problemen zorgden ervoor dat McLaren Formule 1-coureur Norris niet in actie kon komen tijdens de virtuele GP, maar even daarvoor schreef hij het #NotTheGP-evenement wel op zijn naam. Hij versloeg YouTube-streamer Benjamin Daly, beter bekend als ‘Tiametmarduk’, in de finale.

In de tweede ronde van de Veleco #NotTheGP-series in samenwerking met Motorsport Games, namen zestien coureurs het tegen elkaar op in races die steeds maar een ronde duurden. Norris trof Tiametmarduk in de finale op het circuit van Spa-Francorchamps.

In de eerste race nam Norris de leiding, maar zijn Australische tegenstrever vocht terug en zette zijn wagen aan de binnenkant bij Les Combes. Vanaf daar reed Norris een inhaalrace, maar hij kon niet voorkomen dat Tiametmarduk op voorsprong kwam. In de tweede race kwamen de twee vervolgens met elkaar in aanraking in de laatste chicane. Norris spinde daardoor, maar Tiametmarduk liet zich van zijn sportieve kant zien door de overwinning aan Norris te laten.

Daardoor kwam het aan op een allesbeslissende derde race. Norris pakte de eerste plaats in de eerste bocht, maar Daly profiteerde van de slipstream en pakte de leiding op Kemmel Straight. Norris hield vervolgens de druk op de ketel en versloeg zijn tegenstander met een geweldige inhaalactie in Blanchimont.

Eerder op de avond namen Mercedes-coureurs Esteban Gutierrez en Stoffel Vandoorne het tegen elkaar op in de kwartfinale. Dit draaide uit op een van de meest spectaculaire races van de avond waarbij Vandoorne behoorlijk agressief handelde in de slotfase van de race. Hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd.

Bekijk hieronder de video van het duel tussen Vandoorne en Gutierrez: