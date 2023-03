Het is al jaren de vaste prik voor de doorgewinterde MotoGP-fan; de officiële game. Ook dit jaar kunnen gamers aan de slag met de nieuwste MotoGP-motoren en zich zijn of haar favoriete rijder wanen. Zo kan je als Francesco Bagnaia voor Italiaans succes gaan op Mugello, of Fabio Quartararo op Le Mans naar de zege sturen. Alle circuits, rijders en teams van het MotoGP-seizoen 2023 zullen beschikbaar zijn. Ook de Moto2- en Moto3-velden zullen speelbaar zijn.

De Italiaanse gameontwikkelaar Milestone heeft enkele vernieuwingen doorgevoerd. In de carrièremodus zijn zogenaamde 'turning points' toegevoegd. Deze moeten de carrière van de rijder een 'nieuwe wending' geven op basis van de prestaties en keuze van de speler. Spelers beginnen aan het laatste deel van een Moto3-seizoen, waarna zij snel naar de andere klassen kunnen overstappen. Het is echter niet zo dat het Ducati-fabrieksteam meteen klaarstaat om je vast te leggen, aangezien je je niet aan het team toevoegt als derde rijder, maar een van de twee huidige coureurs moet vervangen. Om een plek af te dwingen, zal de speler de directe strijd moeten aangaan met die coureur. Deze turning points beïnvloeden bovendien de ontwikkeling van de motor tijdens de tests, waar speciale uitdagingen zijn om de ontwikkeling te versnellen.

Alle rijders van het MotoGP-seizoen 2023 zijn te selecteren in de game. Foto: PLAION Press

Ook nieuw voor MotoGP23, is de toevoeging van een sociale omgeving. Zo worden de rivaliteiten niet alleen op de baan uitgevochten, maar kan het ook op het sociale netwerk losbarsten tussen rijders. Hoe je op een rijder reageert, heeft dan weer invloed op hoe deze zich op de baan gedraagt. Het wordt daardoor belangrijk om de juiste strijd te kiezen.

Naast deze nieuwe elementen zijn er ook nieuwe features aan de game toegevoegd om dichter bij de werkelijkheid te komen. Een daarvan is Dynamic Weather, wat er zoals de naam doet vermoeden voor zorgt dat de races op een droge baan kunnen starten, maar op een natte baan kunnen eindigen. Dat betekent ook meteen de introductie van de Flag-to-Flag-races, waarbij de rijders de mogelijkheid krijgen om in de pitstraat van motor te wisselen om zo in die laatste ronden het verschil te kunnen maken. Tevens is de AI aangepast zodat deze beter aansluit bij de echte rijstijl van de coureurs, wat ook weer invloed heeft op de acties van die rijder in de race.

Voor de gamers die graag online spelen, is er ook goed nieuws. Voor het eerst is het mogelijk om het online via cross-play tegen elkaar op te nemen, waardoor je op de PlayStation tegen Xbox-racers kunt strijden. De Nintendo Switch en PC vallen voor MotoGP23 niet onder cross-play. Daarnaast is het mogelijk om vanaf de bank de strijd met elkaar aan te gaan dankzij de terugkeer van splitscreen, met uitzondering van de Nintendo Switch. Ten slotte is er een nieuwe graphic editor voor de helmen, stickers, racenummers en buttpatches waardoor spelers geheel in hun eigen stijl kunnen rijden.

MotoGP23 verschijnt op 8 juni op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en Steam. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer.