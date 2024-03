Voor de doorgewinterde Formule 1-fan was er al sinds 2009 de jaarlijkse F1-game van Codemasters, dat sinds 2021 onder de vlag van EA Sports de F1-games uitbrengt. Daarin kunnen fans zelf in de schoenen kruipen van coureurs, maar jarenlang ontbrak het aan een manager-game om zelf een eigen team te leiden. In 2022 kwam daar verandering in met de game F1 Manager 2022 van Frontier Developments. Vorig jaar kwam er een editie voor 2023 en in de zomer zal de nieuwste versie volgen op basis van het seizoen 2024. De gameontwikkelaar belooft voor deze derde editie een lijst aan verbeteringen en nieuwigheden waar al lange tijd om is gevraagd.

Een van de belangrijkste nieuwe elementen is het feit dat je in F1 Manager 24 een eigen team kunt oprichten om zo een elfde team op de grid te vormen - zonder geldkwesties of logistieke puzzels. Daarbij kan de kleurstelling van de auto en het racepak van de coureurs aangepast worden, evenals een logo gecreëerd worden. Het is dan wel zaak om de juiste mensen aan te trekken en te onderhandelen over sponsordeals. Ook blijft het gewoon mogelijk om leiding te nemen over een van de huidige tien teams, waardoor zij de taken kunnen overnemen van een Toto Wolff, Frédéric Vasseur of Bruno Famin.

Iets waar het ook aan ontbrak in de games, was meer dynamiek op de coureursmarkt. Voor coureurs en personeel is in F1 Manager 24 een nieuw mentaliteitssysteem geïntroduceerd evenals dynamische contractonderhandelingen. Hierdoor is het extra van belang om coureurs en personeel tevreden te houden, anders kunnen concurrerende teams personeel of coureurs overhalen om de overstap te maken. Zo kan er elk seizoen een silly season zijn en zou een overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari de normale gang van zaken kunnen zijn. Frontier Developments belooft daarnaast verbeteringen aan het racegedrag van de coureurs op de baan en nieuwe camerastandpunten en de introductie van mechanische problemen die zich zomaar voor kunnen doen.

F1 Manager 24 verschijnt deze zomer op PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en de Xbox One. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer voor de game.