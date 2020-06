De Nederlandse deelnemers aan de virtuele 24 uur van Le Mans

Tweehonderd coureurs doen in vijftig teams mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans 24, onder wie maar liefst zeventien Nederlanders. De bekendste is uiteraard Max Verstappen, maar wie zijn de overige zestien Nederlandse deelnemers aan deze virtuele uithoudingsproef? We zetten ze op een rijtje:

Slider Lijst #8 Toyota Gazoo Racing - Oreca 07 LMP2 1 / 13 Foto door: ACO Yuri Kasdorp (simracer) Leeftijd: 23 jaar Geboorteplaats: Montfort Esportscarrière: Winnaar VEC 24 uur van Le Mans - HC (2020), winnaar rF24h the Rerun 2019 – LMP 2 (2019) Twitter: @sng_yurik Twitch: - #12 MPI-Zansho - Oreca 07 LMP2 2 / 13 Foto door: ACO Sido Weijer (simracer) Leeftijd: 29 jaar Geboorteplaats: Leeuwarden Esportscarrière: Winnaar VEC 24 uur van Le Mans - GTE (2020), winnaar Porsche Supercup (2017) Twitter: @SidoW Twitch: - #20 Team Redline - Oreca 07 LMP2 3 / 13 Foto door: ACO Max Verstappen (F1-coureur – Red Bull Racing) Atze Kerkhof (simracer) Leeftijd: 22 jaar Leeftijd: 31 jaar Geboorteplaats: Hasselt (B) Geboorteplaats: Ulrum Racecarrière: Winnaar 8 GP's Formule 1 (2016-2019), 3e eindstand WK Formule 1 (2019) Esportscarrière: Wereldkampioen iRacing en FSR, winnaar Pro Series 2012 Twitter: @max33verstappen Twitter: @atzekerkhof Twitch: twitch.tv/maxverstappen Twitch: - #24 Veloce Esports 1 - Oreca 07 LMP2 4 / 13 Foto door: ACO Jarno Opmeer (simracer) Isaac Gillisen (simracer) Leeftijd: 20 jaar Leeftijd: 19 jaar Geboorteplaats: Dordrecht Geboorteplaats: Harlingen Esportscarrière: F1 Esports-coureur voor Sauber Esports Esportscarrière: Finalist McLaren Shadow (2019) Twitter: @jarno_opmeer Twitter: @Veloce_Isaac21 Twitch: twitch.tv/jarnoopmeer Twitch: - #31 Panis Racing Triple A - Oreca 07 LMP2 5 / 13 Foto door: ACO Hany Alsabti (simracer) Leeftijd: 32 jaar Geboorteplaats: Baghdad (Irq) Esportscarrière: Winnaar 24u Le Mans GTE in rFactor 2 (2019), winnaar Eurogamer Assetto Corsa Twitter: @HanyAlsabti Twitch: - #38 Jota Sport Team Redline - Oreca 07 LMP2 6 / 13 Foto door: ACO Rudy van Buren (coureur Porsche Carrera Cup – Cartech Motorsport) Leeftijd: 28 jaar Geboorteplaats: Lelystad Esportscarrière: Winnaar World’s Fastest Gamer (2017) Twitter: @RvBuren Twitch: twitch.tv/rudyvanburen #22 United Autosports - Oreca 07 LMP2 7 / 13 Foto door: ACO Job van Uitert (coureur ELMS – G-Drive) Leeftijd: 21 jaar Geboorteplaats: Dongen Racecarrière: Winnaar European Le Mans Series (2018), 2e Italiaans Formule 4-kampioenschap (2017) Twitter: @JobvanUitert Twitch: twitch.tv/jobvanuitert #46 TDS E Racing - Oreca 07 LMP2 8 / 13 Foto door: ACO Giedo van der Garde (coureur WEC – Racing Team Nederland) Larry ten Voorde (coureur Porsche Super Cup – Team GP Elite) Leeftijd: 35 jaar Leeftijd: 23 jaar Geboorteplaats: Rhenen Geboorteplaats: Usselo Racecarrière: Winnaar European Le Mans Series (2016), 19-voudig F1-coureur Racecarrière: 4e Porsche Carrera Cup (2019), winnaar #8 Monza (2019) Twitter: @GvanderGarde Twitter: @LarrytenVoorde Twitch: - Twitch: twitch.tv/larry_ten_voorde #63 Corvette Racing - Corvette C7.R 9 / 13 Foto door: ACO Nicky Catsburg (coureur GTLM – Corvette Racing) Leeftijd: 32 jaar Geboorteplaats: Amersfoort Racecarrière: 2e Total 24 Hours of Spa - Pro Class (2018) Twitter: @nickcatsburg Twitch: - #67 Mahle Racing Team - Aston Martin Vantage GTE 10 / 13 Foto door: ACO Kevin Rotting (simracer) Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Esportscarrière: Lid van Williams JIM Esports, rFactor 2 Twitter: @KevinRotting34 Twitch: - *In de opstelling werd Jamie Chadwick vervangen door Robert Wickens. #71 AF Corse Ferrari - Ferrari 488 GTE 11 / 13 Foto door: ACO Jordy Zwiers (simracer) Leeftijd: 19 jaar Geboorteplaats: Arnhem Esportscarrière: Winnaar rF24h the Rerun – LMP 2 (2019) Twitter: @jordy_zw Twitch: - #88 Dempsey Proton Racing - Porsche 911 RSR 12 / 13 Foto door: ACO Loek Hartog (coureur Porsche Carrera Cup Benelux) Kevin van Dooren (simracer) Leeftijd: 18 jaar Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Usselo Geboorteplaats: Schaijk Racecarrière: Porsche Junior Recruit Esportscarrière: Finalist GT Pro rFactor 2 Twitter: @loekhartog Twitter: @KvDooren Twitch: twitch.tv/loekhartog Twitch: - #92 Porsche Esports Team - Porsche 911 RSR 13 / 13 Foto door: ACO Mack Bakkum (simracer) Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Purmerend Esportscarrière: 3e iRacing WC Grand Prix Series (2018), 3e VRS GT iRacing World Championship (2018) Twitter: @Mack_Joah Twitch: -