Alfa Romeo trekt Nederlander aan voor nieuw F1 Esports-seizoen

Alfa Romeo heeft een succesvol seizoen in de F1 Esports Pro Series achter de rug. Het team leverde met de Nederlander Jarno Opmeer de kampioen bij de rijders, terwijl de punten van Daniel Bereznay ervoor zorgden dat de renstal tweede werd bij de teams. Opmeer is echter vertrokken naar het esports-team van Mercedes en ook Bereznay keert niet terug voor het nieuwe F1 Esports-seizoen, dat in de tweede helft van 2021 van start zal gaan.

Zodoende komt er bij Alfa Romeo een geheel nieuwe line-up voor het nieuwe seizoen. In maart werd al bekend dat Simon Weigang de overstap maakt van het esports-team van Haas naar Alfa Romeo. Nu is ook duidelijk wie de teamgenoten van de Duitser gaan worden. De eerste luistert naar de naam Filip Presnajder, afgelopen jaar nog reserverijder van het Ferrari esports-team. De derde coureur van Alfa Romeo is de Nederlander Thijmen Schütte. Hij werkt dit jaar zijn eerste seizoen in dienst van een F1 Esports-team af. “Ik kijk heel erg uit naar de uitdaging om het op te nemen tegen de beste simracers ter wereld. Het is een eer om me bij een team te voegen met zo’n rijke historie in deze competitie”, zei Schütte over zijn aanstelling.

De teams in de F1 Esports Pro Series kunnen slechts twee coureurs inzetten tijdens de races. Dat houdt in dat Weigang, Presnajder of Schütte reserverijder gaat worden, maar het is nog onduidelijk wie die rol gaat vervullen.