Nederland goed vertegenwoordigd in F1 Esports Series 2021

Sinds het afgelopen kampioenschap in december zijn er nogal wat veranderingen geweest op de grid. Jarno Opmeer, de kampioen van afgelopen seizoen, werd aangetrokken door de Mercedes-formatie, waar de Nederlandse coureur Bono Huis al onderdeel van was. Daar vulde hij de plek in van tweevoudig wereldkampioen Brendon Leigh, die overgestapt is naar Ferrari. Hij vormt daar dit seizoen een duo met David Tonizza, die eerder ook al eens kampioen werd. Red Bull Racing heeft het vertrouwde duo Marcel Kiefer en Frederik Rasmussen weten te behouden.

Naast Huis en Opmeer doen er nog twee Nederlanders mee aan het kampioenschap. De 18-jarige Matthijs van Erven stapt in bij het Haas F1-team. Thijmen Schutte heeft bij Alfa Romeo de plek ingenomen die vrijkwam toen Opmeer vertrok. De 17-jarige Schutte komt met het startnummer 73 in actie.

Het vijfde seizoen van het kampioenschap begint op woensdag 13 oktober met races in Sakhir, Shanghai en Spielberg. In totaal wordt het kampioenschap in vier ‘raceweekenden’ opgedeeld. Ook Zandvoort staat op de kalender, daar wordt op 24-25 november gereden. Het duinencircuit is de achtste ronde van het kampioenschap. Het laatste event vindt halverwege december plaats. De finales worden gehouden op de circuits van Imola, Mexico-Stad en Interlagos.

Het kampioenschap wordt uitgezonden op de eigen kanalen van de Formule 1. Voor dit jaar wordt gebruikgemaakt van F1 2021, het spel ontwikkeld door Codemasters.