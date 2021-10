NASCAR Heat Ultimate Edition+ nu ook op Nintendo Switch

MIAMI, FL – 15 oktober 2021 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), toonaangevend op het gebied van racegame-ontwikkeling, publishing en het aanbieden van esports ecosystemen voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag de pre-sale en releasedatum van NASCAR Heat Ultimate Edition+ voor Nintendo Switch bekendgemaakt. De game, de eerste NASCAR-titel ooit die beschikbaar is voor Nintendo Switch, wordt gelanceerd op 19 november 2021. Pre-orders zijn vanaf 15 oktober 2021 hier te bestellen. De trailer vind je hier.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, de officiële videogame van het NASCAR-seizoen 2020, brengt ’s werelds meest populaire stock cars dichter bij de fans dan ooit tevoren. Gamers nemen plaats achter het stuur en worden uitgedaagd, met de NASCAR Cup-titel als uiteindelijke doel. NASCAR Heat Ultimate Edition+ voor Nintendo Switch bevat alle elementen uit NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, plus de auto’s uit 2021, de circuits en de voornaamste liveries. De officiële teams, rijders, wagens en circuits uit 2020 van de drie NASCAR National Series en Xtreme Dirt Tour, waaronder 39 verschillende banen, blijven ook beschikbaar. Ook vind je 2020 Throwback en Playoff liveries, Tony Stewart als karakter en meer.

“Motorsport Games is blij de eerste NASCAR-titel voor Nintendo Switch te kunnen aankondigen. Hiermee wordt het speelplezier naar een heel nieuw publiek gebracht”, aldus Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. “Onze toegewijde fans hebben gevraagd om deze Nintendo Switch-versie van de game. Met deze launch zijn ze eindelijk in staat om de sport overal mee naartoe te nemen. NASCAR Heat Ultimate Edition+ zorgt voor meer mogelijkheden voor de spelers, biedt verdere verbeteringen en heeft alles dat onze NASCAR-games uniek maakt.”

NASCAR Heat Ultimate Edition+ voor Nintendo Switch, ontwikkeld en uitgegeven door Motorsport Games, beschikt over uitgebreide functies en modi. In de Career Mode kunnen spelers via andere kampioenschappen (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series en Xfinity Series) doorgroeien naar de NASCAR Cup Series, of er meteen in springen en op het hoogste niveau beginnen. De Career Mode brengt ook verbeterde stat tracking, verzamelt gegevens gedurende een hele carrière en biedt gedetailleerde inzichten in je prestaties. De Nintendo Switch-versie van het spel bevat alle bestaande functies uit NASCAR Heat 5, waaronder gameplayverbeteringen aan de AI, meer camera-opties en de optie voor DNF's. In het speltype Testing kunnen spelers hun racelijnen perfectioneren en experimenteren om de beste afstelling van de auto voor elk circuit te vinden. In de online Challenge Mode krijgen spelers unieke racescenario's voorgeschoteld, waarin ze het tegen elkaar kunnen opnemen met verschillende spelopties.

Nintendo Switch-gebruikers kunnen zich verheugen op 39 officiële, authentieke circuits uit de verschillende series, waaronder Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway road course en Talladega Superspeedway, plus 9 onverharde circuits. Online Racing is geschikt voor maximaal 16 spelers, of gebruikers kunnen kiezen voor splitscreen multiplayer. Tot slot zijn er nog meer verbeteringen doorgevoerd in de Paint Booth, waaronder nieuwe cijfertypes en -schema's om uit te kiezen bij het aanpassen van je auto.

Meer informatie over NASCAR Heat Ultimate Edition+ for Nintendo Switch, vind je op www.NASCARHeat.com

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Motorsport Game via www.motorsportgames.com en volg ons op Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn.