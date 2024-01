Het avontuur in de Real Racers Never Quit begon vorige week met een GT3-race op het circuit van Daytona - waar Max Verstappen achtste werd - , waarna het virtuele circus zijn weg vervolgde met twee formuleraces. De circuits van Mugello en Silverstone stonden dinsdagavond op het programma, met een race in de Formule 3 op het laatstgenoemde parcours als eerst. Na een voorbereiding met een vrije training en een aantal kwalificatiesessies moest Max Verstappen vanaf de vierde plek de race beginnen, achter onder andere kampioenschapsleider Chris Lulham. Het was de voorbode voor een spannende race.

Bij de start klom Verstappen direct twee plekken en nadat de openingsfase klaar was reed de Nederlander tweede. Lulham had de leiding in handen en hield de wereldkampioen Formule 1 rondenlang achter zich. Tien minuten in het gevecht zette Verstappen zijn virtuele F3-wagen langs die van zijn concurrent. Het gevecht was verre van over, want na een touché zag Verstappen zijn eerste plek verdwijnen en viel hij zelfs even van het podium af. Een sterk eindschot zorgde ervoor dat die achterstand binnen een mum van tijd goedgemaakt was en wist de 26-jarige de race te winnen, voor Lulham en Diogo Pinto. Na afloop was Verstappen blij, maar zag hij dat het hem niet aan kwam waaien. "Ik moest er echt hard voor werken. Het was echt leuk en we hadden een paar goede gevechten. Deze auto's zijn echt goed om mee te racen", verklaart de Red Bull-rijder.

De tweede en derde race van de dag werden verreden met Formule 4-wagens op het circuit van Mugello. In de kwalificatie etaleerde Verstappen zijn klasse en haalde overtuigend de pole binnen. Bij de start snelde de Limburger weg en sloeg al snel een gaatje op Lulham. Na een remfout in de eerste bocht verdampte die voorsprong en zakte Verstappen eventjes naar P3. Een ronde later herstelde de drievoudig F1-kampioen de orde en pakte de eerste plek. Deze gaf hij ondanks een slipstream-spel tot het einde niet meer weg.

Voor de tweede heat stond er een reversed grid op het programma, waardoor Verstappen van plek tien moest beginnen. De Nederlandse rijder begon sterk en klom naar P7 en nadat een paar concurrenten wegvielen stond de coureur uit Hasselt halverwege op P5. Het was het begin van een spannende ontknoping. Verstappen klom langzaam maar zeker richting de top en nestelde zich bij het ingaan van de slotronde in de top-drie. De slotronde was er een om nog lang over na te praten. Verstappen, Lulham en Pinto waren aan het gevecht voor elke centimeter en ook op de streep was het centimeterwerk. Lulham trok aan het langste eind, voor Pinto en Verstappen.

Kijk de zinderende races terug:

Kampioenschap

Lulham was bij het ingaan van de races de leider in het kampioenschap en houdt deze met de uitstekende resultaten vast. Verstappen is nu de nieuwe nummer twee. Dinsdag 30 januari gaat het kampioenschap verder. De rijders gaan naar het Virginia International Raceway met een F3-auto en krijgen ze het Motorland Aragon voor de kiezen. Op het laatstgenoemde circuit moeten de coureurs een F4-wagen zo snel mogelijk over de piste sturen.