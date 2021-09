MSGM en ACO onthullen deelnemerslijst Le Mans Virtual Series 2021-2022

Miami, FL - 14 september 2021 - De deelnemende coureurs aan de recentelijk gelanceerde Le Mans Virtual Series zijn bekend. De organiserende partijen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) - een toonaangevende ontwikkelaar van racegames, publisher en esports ecosysteem provider voor officiële raceklassen over de gehele wereld - en de Automobile Club de l’Ouest (ACO) - de organisator van de wereldberoemde 24 uur van Le Mans en promotor van het FIA World Endurance Championship - hebben de volledige deelnemerslijst gepresenteerd.

De 38 teams die deelnemen aan het volledige seizoen hebben in totaal 177 rijders vastgelegd (bekijk hier de volledige deelnemerslijst), waaronder kampioenen en prominente rijders uit bijna alle grote raceklassen. Zo staan er onder meer coureurs uit de Formule 1, het WEC, IndyCar, IMSA, Formule 2, Formule 3, Formule E, Extreme E en de GT World Challenge aan de start. Aansprekende namen als voormalig Formule 1-kampioen Jenson Button, F2-coureur Jack Aitken, Formule E-rijder Sergio Sette Camara, IndyCar-leider Alex Palou en IndyCar Rookie of the Year 2019 Felix Rosenqvist nemen deel aan de virtuele serie.

Ook talenten uit de Benelux verschijnen aan de start. Formule 2-coureur Bent Viscaal en W Series- en WEC-rijdster Beitske Visser nemen deel, net als voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne. Andere grote namen uit het FIA WEC en de 24 uur van Le Mans zijn Bruno Senna, Harry Tincknell, Will Stevens en Yifei Ye. De diversiteit van het deelnemersveld is enorm. Zo staat Timmy Hansen, coureur in het World Rallycross en Extreme E, aan de start. Ook rijders uit het Japanse Super GT en de Super Formula staan op de deelnemerslijst.

Van de 177 deelnemers komen er 98 uit het simracen. Onder hen ook grote namen, zoals Bono Huis, Michi Hoyer, Jan von der Heyde, Joshua Rogers en Kevin Siggy.

Zo werkt de Le Mans Virtual Series

Deelnemende teams moeten vier of vijf rijders aanwijzen voor het volledige seizoen;

Minimaal twee rijders moeten over een FIA-licentie beschikken;

De overige rijders zijn simcoureurs;

Voor de eerste vier online races kiezen de teams zeven dagen voor de race drie coureurs uit hun pool. Minimaal een daarvan moet over een FIA-licentie beschikken;

Voor de 24 uur van Le Mans, die op 15 en 16 januari 2022 plaatsvindt tijdens de Autosport International in Birmingham, kiezen de teams vier rijders per wagen met minimaal twee rijders met een FIA-licentie. Voor dit live-evenement, dat ook op televisie te volgen zal zijn, worden nog eens twintig teams toegelaten;

Gezien de huidige onzekerheid van de internationale racekalenders is er binnen de regels ruimte om de coureurs met FIA-licentie te vervangen wanneer zij niet beschikbaar zijn.

De combinatie van topracers uit de echte en de virtuele wereld die op klassieke circuits de strijd met elkaar aangaan, met de virtuele 24 uur van Le Mans als spectaculaire afsluiting, belooft een zeer spannend en competitief startveld. Racefans kunnen zelfs een plekje verdienen op de startgrid van de finalerace middels deelname aan de Le Mans Virtual Cup (meer informatie vind je hier). Iedereen met rFactor 2 kan deelnemen.

De Le Mans Virtual Series wordt ondersteund door ’s werelds bekendste merken, zoals Thrustmaster als Official Hardware Partner, Rolex als Official Timepiece Partner, Total Energies als Official Energy Partner, Goodyear als Official Tire Partner, LEGO® Technic als Official Engineering Partner en Algorand als Official Blockchain Partner.