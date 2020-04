Motorsport UK lanceert virtueel kampioenschap voor karters

In samenwerking met Motorsport Games, KartSim en Alpha Live worden er dit weekend paasraces gehouden waarna een volledig seizoen opgestart zal worden. Het kampioenschap wordt in drie verschillende categorieën verreden. De eerste is voor licentiehouders van Motorsport UK in de leeftijdscategorie 8 tot 11 jaar. De tweede is open voor licentiehouders ouder dan 12 jaar. De derde en laatste categorie is toegankelijk voor alle gamers en karters op de wereld die 12 jaar en ouder zijn. Voor deze competitie wordt rFactor 2 gebruikt, verkrijgbaar op Steam, de betreffende mod heet KartSim.

De kwalificatie is dinsdag geopend en sluit op 10 april om 23.00 uur Nederlandse tijd. Coureurs met de snelste hotlaps op Buckmore Park zullen doorgaan naar de halve finales op het virtuele Glan-y-Gors in Wales. Dit evenement wordt verreden op 13 en 14 april. De sterkste coureurs uit iedere klasse komen vervolgens op 16 april uit in de grote finale, die verreden wordt op PF International.

“Dit is een zeer mooi project voor Motorsport UK en het British Kart Championship”, zegt Dan Parker die bij Motorsport UK verantwoordelijk is voor karting. “We zitten momenteel in een situatie dat we samen met onze geweldige partners KartSim, Alpha Live en Motorsport Games een eerste esportskampioenschap kunnen beginnen. We hopen veel van onze vaste rijders te zien tijdens deze virtuele strijd, we moedigen ze aan om mee te doen, het gaat erg leuk worden. We kijken er bovendien naar uit om coureurs van over de hele wereld te verwelkomen in de Motorsport UK-familie. Naast het organiseren van het eerste virtuele kartkampioenschap in het Verenigd Koninkrijk kijken we ernaar uit hier een vervolg aan te geven.

Details over de livestreams van de halve finale en finale worden binnenkort bekendgemaakt, dan wordt ook meer duidelijk over de start van het eerste volledige seizoen.