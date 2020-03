Motorsport Games gaat samenwerken met Veloce voor #NotTheGP-uitzendingen

#NotTheGP is het geesteskind van tweevoudig FIA Formule E-kampioen Jean Eric Vergne en trekt een ongeëvenaarde en diverse groep met talent aan; uit de wereld van het echte en online racen, maar ook uit de wereld van de influencers. Het partnerschap zal Motorsport Games, dat deel uitmaakt van het Motorsport Network, inzetten om een miniserie van #NotTheGP-evenementen te creëren die zal draaien tijdens het voortdurende uitstel van het echte autosport-seizoen.

"We hebben het afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd in ons esportsteam, technologie en infrastructuur, en het partnerschap met een kampioen als Jean Eric en zijn innovatieve collega's bij Veloce is een indicatie van de bereidheid van toonaangevende esportsoperaties om samen te werken", aldus Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games. "#NotTheGP heeft een schat aan esportstalent en expertise aan zowel de speel- als de contentcreatiekant, dus dit partnerschap zal beide partijen in staat stellen om hun activiteiten naar het volgende niveau te tillen."

"Met veel echte evenementen die worden uitgesteld, is esports perfect gepositioneerd om de leegte op te vullen en te helpen entertainment te bieden aan de fans, evenals een onderbreking van de uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben in deze moeilijke tijden," vervolgt Dmitry. "We zijn snel de vertrouwde partner geworden voor de houders van motorsportrechten en hebben een duidelijke historie dat we leveren, waaronder de Le Mans Esports Series en eNASCAR Heat Pro League. Deze week nog waren we in staat om een Amerikaans evenement voor NASCAR in real time naadloos te laten verlopen via operaties op afstand vanuit het Verenigd Koninkrijk, met behulp van live commentaar vanuit drie locaties in de Verenigde Staten."

Jean Eric Vergne, mede-oprichter en ambassadeur van Veloce Esports, voegde hieraan toe: "Na het grote succes van #NotTheAusGP, dat in slechts 48 uur door ons Veloce-team werd opgezet, nam ik de beslissing om contact op te nemen met Motorsport Network, de eigenaar van Motorsport Games, om er een reeks evenementen van te maken. Deze joint venture is een fantastische kans om onze expertise te combineren. Ons doel is om zoveel mogelijk autosport- en gamefans van over de hele wereld tevreden te stellen en te vermaken, totdat de verschillende autosportkampioenschappen kunnen worden hervat. Ik ben blij met deze samenwerking en geloof sterk in het succes van onze toekomstige esports-evenementen dankzij de steun van Motorsport Games".

De #NotTheAusGP race van vorige week trok meer dan 2 miljoen views en meer dan 6 miljoen impressies. In de race deden (autosport)sterren mee, onder wie McLaren F1-coureur Lando Norris en Mercedes Formule E-coureur Stoffel Vandoorne, Real Madrid-doelman Thibaut Courtois en een groot aantal esporters en influencers. Lando's livestream van het evenement brak het Twitch-record voor F1-streaming.

De investering van Motorsport Games in esports omvat de mogelijkheid om een esportuitzending op afstand te beheren en te distribueren. Dit werd woensdagavond gedemonstreerd toen de eerste pre-season race voor de eNASCAR Heat Pro League vanuit het Verenigd Koninkrijk werd gehost met commentaar vanuit drie afzonderlijke locaties in de Verenigde Staten voordat deze werd gestreamd naar een wereldwijd publiek.