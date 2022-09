Motorsport Games’ NASCAR 21: Ignition krijgt fikse update met seizoen 2022

MIAMI, FL - 21 september 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag de update van NASCAR 21: Ignition (“Ignition”) aangekondigd. Hierin zit het NASCAR Cup Series-seizoen 2022 verwerkt. De updates hebben onder meer betrekking op de spelelementen Race Now, Online Multiplayer en Paint Booth.

De update is vanaf 6 oktober 2022 te downloaden voor Sony PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series S en X en PC via de Steam store. Wie Ignition al in het bezit heeft, zowel de Standard als de Champions Edition, kan de update gratis downloaden. Wie Ignition nog niet heeft, kan de game tegen een gereduceerd tarief (19,99 USD) aanschaffen en krijgen de update er gratis bij. NASCAR 21: Ignition – Victory Edition is nog steeds beschikbaar, met daarin Season Pass 1 (2021 DLC content), 2022 Season Update en Season Pass 2 (2022 DLC content). De trailer met de nieuwe features vind je hier.

De Ignition 2022 Season Update biedt diverse nieuwe features. Spelers krijgen een opgefrist user interface, waardoor de navigatie eenvoudiger verloopt. Een HUD-upgrade is eveneens ontwikkeld, met nieuwe indicatoren voor bandenslijtage en brandstofverbruik om de real-time status van de auto nog beter te monitoren. Bovendien is het commentaar van Motor Racing Network’s On-Air Announcer Alex Hayden op diverse plekken vernieuwd. Gamers kunnen ook kiezen voor alle circuits uit het seizoen 2022, zowel van het reguliere seizoen als de play-offs. De 2022 line-up van rijders, teams en liveries is beschikbaar, zodat de spelers met de meest up-to-date versies kunnen rijden. Ook de Next Gen-modellen van Chevrolet, Ford en Toyota zijn speelbaar op alle circuits.

“Het NASCAR-seizoen 2022 was werkelijk historisch met de toevoeging van de Next Gen-auto’s en sensationele rookies die de grid bestormden. Het was voor ons dan ook logisch om dit terug te laten komen in een game voor onze fans”, zei Jay Pennell, Brand Manager NASCAR, Motorsport Games. “We begrijpen dat spelers teleurgesteld zouden kunnen zijn dat er dit jaar geen nieuwe standalone titel komt, maar we willen benadrukken dat onze fouten van de voorgaande release niet nogmaals gemaakt worden. Daarom dient deze seizoensupdate als brug naar onze volgende officiële NASCAR-titel, waar Motorsport Games al hard aan werkt. Dit bevat veel van de aanvullingen en gameplay-updates waar onze fans het afgelopen jaar om gevraagd hebben.”

Om er zeker van te zijn dat het historische NASCAR-seizoen 2022 voor zoveel mogelijk spelers beschikbaar is, komt Motorsport Games ook met nieuwe content voor NASCAR Heat 5 en NASCAR Heat Mobile. Spelers kunnen alle huidige auto’s, rijders en teams selecteren.

Voor meer informatie over de NASCAR 21: Ignition 2022 Season Update, kijk op www.nascarignition.com. Blijf op de hoogte van het laatste Motorsport Games-nieuws via www.motorsportgames.com en via Twitter, Instagram en Facebook.