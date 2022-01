Motorsport Games’ Le Mans Virtual Series trekt meer dan 81 miljoen kijkers

MIAMI, FL - 24 januari 2022 - Het vijf races tellende seizoen 2021-2022 van de Le Mans Virtual Series eindigde medio januari met de spectaculaire virtuele 24 uur van Le Mans. Het seizoen leverde meer dan 81 miljoen kijkers op via televisie en digitale kanalen. De grote finale van de virtuele raceklasse vond plaats op 15 en 16 januari 2022. Liefst 50 wagens met in totaal 200 deelnemers uit 39 landen verschenen aan de start op het extreem accurate virtuele Circuit de la Sarthe in Le Mans. Diverse grote namen namen deel. Zo leidde Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen in de beginfase de race, maar ook IndyCar-kampioen Alex Palou en racelegende Juan Pablo Montoya reden heel wat uurtjes mee. Na een spannende strijd tussen de beste internationale coureurs en de snelste simracers ging de winst naar Realteam Hydrogen Redline, met BMW Team Redline als winnaar van de GTE-klasse.

Gerard Neveu, Executive Producer van de virtuele 24 uur van Le Mans en als adviseur verbonden aan Motorsport Games: “Namens iedereen die betrokken was bij de Le Mans Virtual Series, willen we alle deelnemers en teams bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, evenals onze partners voor hun onvoorwaardelijke steun en de miljoenen fans die onze evenementen gevolgd hebben. Deze indrukwekkende cijfers en de kwaliteit van de wedstrijden bevestigen dat de Le Mans Virtual Series en de virtuele 24 uur van Le Mans nu stevig genesteld zijn in de top van de esports. We gaan ons nu voorbereiden op volgend seizoen en dat nog beter maken!”

In totaal hebben meer dan 81 miljoen fans via TV en OTT het seizoen gevolgd, waaronder de 25 uur durende uitzending van de virtuele Le Mans. Dit werd in landen op vier continenten uitgezonden, op kanalen als Eurosport, Motor Trend, L’Equipe Live en Motorsport.tv.

Een aantal belangrijke cijfers:

360.000 uur aan actiebeelden werd geconsumeerd door het #LeMansVirtual publiek

TV/OTT publiek (bron: YouGov Sport) 78,4 miljoen digitale impressies voor 24H Le Mans Virtual (Bron: YouGov Sport)

social media impressies (FIA WEC, ACO, LMVS) gedurende het seizoen 7 miljoen video views (via FIA WEC, ACO en Traxion GG – Bron: Hookit)

deelnemende coureurs uit verschillende landen 50 auto’s verdeeld over twee klassen (29 LMP en 21 GTE)

simulators in verschillende landen 2 servers (1 main/1 backup) voor rFactor2 en 0 serverproblemen

verbindingen met het Alkamel timing system (Bron: Alkamel) 407 ronden volbracht door de winnaars: #70 Realteam Hydrogen Redline

Hoogtepunten virtuele 24 uur van Le Mans 2022: