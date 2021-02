Officiële MotoGP-game met nieuwe elementen verschijnt op 22 april

De Italiaanse game-ontwikkelaar Milestone bezit al sinds 2012 de licentie voor de officiële games van de MotoGP en ook in 2021 komt er dus weer een editie op de markt. Inmiddels is duidelijk wanneer de game gelanceerd wordt: vanaf 22 april is MotoGP21 verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, de Xbox One en Xbox Series X|S, de Nintendo Switch en PC. De game komt daarmee een dag eerder op de markt dan in 2020.

Bij de aankondiging van de releasedatum maakte Milestone ook bekend dat MotoGP21 een aantal nieuwe elementen bevat ten opzichte van de game van vorig jaar, MotoGP20. Ten eerste wordt in MotoGP21 de Long Lap Penalty geïntroduceerd, waarmee er een extra dimensie aan het straffensysteem van de game wordt gegeven. Een andere verandering in de gameplay is de simulatie van een valpartij. Daar waar je voorheen na enkele seconden automatisch weer met de motor op de baan werd gezet, moet je in de nieuwe MotoGP-game handmatig opstaan en naar de motor toelopen. Fouten worden dus harder afgestraft dan in eerdere games. Bovendien dienen de spelers in MotoGP21 rekening te houden met de temperatuur van hun remmen en zijn er veranderingen doorgevoerd aan de manier waarop de wielophanging zich gedraagt, waardoor het rijgedrag van de motoren realistischer wordt.

Naast veranderingen aan de gameplay heeft Milestone ook verbeteringen doorgevoerd aan de Managerial Career, die bij MotoGP20 zijn intrede deed. Deze carrièremodus, waarin je zowel teameigenaar als rijder bent, gaat in vergelijking met vorig jaar nog verder de diepte in, waardoor het mogelijk is om een teammanager en een technisch directeur aan te stellen en uiteindelijk zelfs een Junior Team op te zetten. Tenslotte profiteren de spelers op de PlayStation 5 en Xbox Series X van de mogelijkheid om MotoGP21 met 60 frames per seconde in 4K-resolutie te spelen.

Eerder deze week werd bekend dat Milestone tot en met 2025 actief is voor de officiële MotoGP-game.