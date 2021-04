MotoGP 21 Review: Meest authentieke MotoGP-ervaring in een game?

Voor het negende jaar op rij brengt Milestone een nieuwe editie van de officiële MotoGP-game uit. Inmiddels zijn we aanbeland bij MotoGP 21. De game-ontwikkelaar noemt het de ‘meest authentieke MotoGP-ervaring’ ooit in een videogame. Dat is een behoorlijke belofte, zeker nadat in MotoGP 20 de nodige zwakke plekken werden aangepakt. De besturing van de motoren werd vorig jaar al realistischer, bovendien kreeg de carrièremodus een flinke opknapbeurt.

Desondanks lijkt Milestone er met MotoGP 21 in geslaagd om de lat weer iets hoger te leggen voor zichzelf. Dat komt mede doordat dit de eerste game uit de reeks is die ook ontwikkeld is voor de nieuwe generatie consoles, de PlayStation 5 en de Xbox Series X/S. Daarover later meer. Wie afgelopen jaar in de weer is geweest met MotoGP 20, ziet bij het opstarten van MotoGP 21 een vergelijkbaar menu. Op dat menu is niets aan te merken: de instellingen zijn makkelijk te bereiken, evenals de downloadbare content, tutorials, de personalisatie-opties en de verschillende spelmodi.

Geen nieuwe spelmodi, meer diepgang in carrière

In vergelijking met MotoGP 20 biedt MotoGP 21 geen nieuwe spelmodi aan. Evenals het afgelopen jaar kunnen spelers dus in de huid kruipen van hun favoriete coureur tijdens een time trial, een los GP-weekend of een heel kampioenschap. Wil je het tegen vrienden opnemen of juist tegen volstrekt onbekenden een wedstrijdje racen, dan kan je kiezen voor de multiplayer-modus. De belangrijkste verandering aldaar is het vergroten van de online lobby’s van 13 naar 22 spelers.

De centrale plek in het menu van de game is echter weggelegd voor de carrièremodus. Vorig jaar is de carrièremodus al flink op de schop gegaan. Zo werd er een management-component ingebouwd, waardoor je naast rijder ook teammanager bent. Die basis is gebleven, alleen gaat de modus nu nog verder de diepte in. Nog altijd kan je voor de carrièremodus je eigen rijder aanmaken, waarna je de keuze krijgt of je in de Moto3, Moto2 of MotoGP wil starten. Ook kan je kiezen of je de oorspronkelijk geplande kalender voor 2021 wil afwerken, of dat je het echte MotoGP-seizoen volgt met een aangepaste kalender. Dat houdt in dat ook het circuit van Portimao speelbaar is.

Voor het eerst is ook Portimao speelbaar in een MotoGP-game. Foto: Milestone

Vervolgens sta je als speler voor de keuze of je bij een bestaand team aan je carrière wil beginnen, of dat je je eigen team wil oprichten. In het geval van dat laatste valt er in de game het nodige te personaliseren: naast de helm van je rijder kan je ook de motor van je eigen kleurstelling voorzien. Daarnaast krijg je in de loop der tijd de kans om een eigen satellietteam op te zetten in de Moto2 of Moto3, mits je team op dat moment in de MotoGP actief is. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het benoemen van een teammanager, een technisch directeur, een hoofdengineer en een data-analist. Net als in voorgaande jaren zijn de trainingsprogramma’s in de vrije trainingen uitgebreid. Met deze programma’s zijn punten te verdienen, die vervolgens voor de ontwikkeling van de motor kunnen worden ingezet.

Vijf klassen en extra circuits

MotoGP 20 maakte vorig jaar indruk met de historische spelmodus. Die bood op dagelijkse basis een drietal races aan, waarmee punten verdiend konden worden. Die konden vervolgens weer ingewisseld worden om op de Historic Market nieuwe historische motoren te kopen. Hoewel MotoGP 21 maar liefst veertig historische motoren en rijders heeft, onder wie Casey Stoner, Mick Doohan en Wayne Rainey, lijkt de op zichzelf staande historische modus verdwenen. Wel zijn de motoren te gebruiken in time trials en losse races.

Aan motoren overigens geen gebrek in MotoGP 21. Zoals verwacht zijn alle huidige motoren, teams en rijders uit de MotoGP, Moto2 en Moto3 beschikbaar in de game. Dat geldt dus ook voor een veertigtal historische motoren, verdeeld onder de 500cc, MotoGP 800cc en MotoGP 1000cc. Deze motoren zijn allemaal vanaf de release van de game speelbaar. In de loop van het jaar worden daar de Red Bull Rookies Cup en de elektrische MotoE nog aan toegevoegd. Qua circuits kan er worden geracet op de achttien omlopen die in het seizoen 2021 op de kalender zouden staan, plus Portimao en historische circuits Donington Park, Laguna Seca en Brno.

Realistischere gameplay en nieuwe features

De belangrijkste veranderingen zijn echter op te merken in de gameplay. Met MotoGP 20 zette Milestone al een grote stap qua realisme: daar waar je voorheen vol in de remmen kon knijpen, was dat door veranderingen aan het remsysteem al niet meer mogelijk. Dit jaar komt daarbij dat spelers op de temperatuur van hun remmen moeten letten en voor de start van de race ook moeten kiezen welke remmen zij willen gebruiken. Worden ze te warm of laat je ze te koud worden? Dan heeft dat negatieve gevolgen op de remweg. Opnieuw is het mogelijk om tijdens het rijden meerdere instellingen van de motor te wijzigen, waaronder de traction control, het antiwheelie-systeem en de vermogensoutput van de krachtbron. Rij je te lang met te veel vermogen? Dan kom je aan het eind van de race brandstof tekort. Ook met bandenslijtage moet je rekening houden.

Daarnaast zijn voor MotoGP 21 veranderingen doorgevoerd aan de simulatie van de wielophanging. Hierdoor reageert de motor meer op oneffenheden in het wegdek, maar ook onder het remmen en bij het accelereren is het effect goed merkbaar. Al met al is het hierdoor een stuk lastiger geworden om een perfecte ronde aan elkaar te knopen, zeker als je ervoor kiest om weinig tot geen hulpmiddelen te gebruiken. Die zijn overigens alom aanwezig, waardoor je ook met relatief weinig ervaring in dit soort games plezier kan hebben met de game.

Toch zal het regelmatig gebeuren dat je van de motor stuitert tijdens het spelen van MotoGP 21. In voorgaande games in de reeks bleef het tijdverlies daarbij beperkt, omdat de speler na enkele seconden automatisch weer op de motor werd gezet. Die optie bestaat nog steeds, maar vanaf dit jaar is het ook mogelijk om zelf naar de motor te lopen naar een valpartij. Deze zogenaamde Bike Retrieval Sequence leidt in ieder geval tot een reëler tijdverlies na een val en is een leuke toevoeging, hoewel de animaties zelf nog wel iets soepeler mogen lopen. Tenslotte is enkele jaren na de introductie in het echte leven de Long Lap Penalty aan MotoGP 21 toegevoegd.

Met de Bike Retrieval Sequence moet je zelf naar de motor lopen na een valpartij. Foto: Milestone

Gelikte beelden, geluid blijft iets achter

Grafisch gezien is de game weer een stap vooruit ten opzichte van de vorige uitgave in de reeks. Een van de redenen: MotoGP 21 is namelijk de eerste game uit de reeks die niet alleen beschikbaar is voor de PlayStation 4, Xbox One en PC, maar ook voor de PS5 en de Xbox Series X/S, de nieuwe generatie consoles. Ook op PC profiteert het spel daarvan. De laadtijden zijn in vergelijking met vorig jaar fors teruggebracht, terwijl de gameplay er nog gelikter uitziet dan bij MotoGP 20. In de opvullende filmpjes was vaak een relatief groot verschil te zien tussen de details van de rijder en de motoren en van de omgeving, maar dat is redelijk gelijk getrokken. Op de nieuwe consoles is de game bovendien speelbaar op een resolutie van 4K, met een framerate van 60 frames per seconde. Spelers op de PS5 zullen via hun controller bovendien haptische feedback krijgen, wat het racegevoel moet versterken.

Evenals de afgelopen jaren is het echter lastig gebleken om met het geluid een extra dimensie aan MotoGP 21 toe te voegen. Er is ten opzichte van vorig jaar zeker een stap in de goede richting gezet, maar nog altijd blijft het geluid van de motoren enigszins vlak. De typerende brul van de motoren is niet helemaal te herkennen. Ook op het vlak van de AI zijn kleine stappen vooruit gezet ten opzichte van vorig jaar. In MotoGP 21 wordt gebruik gemaakt van Neural AI, wat inhoudt dat de tegenstanders in offline races doorleren en zich aan kunnen passen aan jouw niveau en rijstijl. Aanvankelijk moet echter gezegd worden dat de AI af en toe vreemde keuzes maakt met het kiezen van rempunten of het plaatsen van inhaalacties. De bots durven de aanval te zoeken, maar houden daarbij niet altijd rekening met waar jij als speler rijdt.

Conclusie MotoGP 21 review

MotoGP 21 zou dus de ‘meest authentieke MotoGP-ervaring’ ooit in een videogame moeten zijn, claimt Milestone. Maar maakt de game dat ook waar? De sterke punten van MotoGP 20 zijn in ieder geval behouden gebleven, zoals de uitgebreide carrièremodus en de grote personalisatie-opties. Qua graphics is opnieuw een stap vooruit gezet met de nieuwe game, terwijl de gameplay door de toevoeging van verbeterde simulatie van de ophanging nog uitdagender en realistischer is geworden. Dat gaat echter niet ten koste van de toegankelijkheid voor nieuwe spelers, die door het gebruiken van assists ook het nodige plezier kunnen beleven.

Helemaal perfect is MotoGP 21 echter niet. De toevoeging van de Bike Retrieval Sequence is leuk en zorgt voor meer realisme, maar de uitvoering kan nog iets gelikter. De kunstmatige tegenstanders in offline races halen nog steeds zo nu en dan wat rare fratsen uit qua lijnen, remmen en inhalen en het geluid blijft toch een beetje achter bij de looks. Ook is het jammer dat de uitgebreide historische modus uit MotoGP 20 verdwenen is. Met wat overblijft kan MotoGP 21 echter een zeer complete game genoemd worden, die inderdaad lijkt waar te maken dat het de ‘meest authentieke MotoGP-ervaring’ ooit is in een videogame.