Mercedes haalt regerend F1 Esports-kampioen Opmeer binnen

Afgelopen jaar bestond het esports-team van Mercedes uit Brendon Leigh, Bardia Boroumand en Bono Huis. Eerstgenoemde, de kampioen van eerste twee uitvoeringen van de F1 Esports Pro Series, verkast voor 2021 echter naar rivaal Ferrari en dat opende de deuren voor Opmeer. De Nederlander werd in 2020 in dienst van Alfa Romeo kampioen in het esports-kampioenschap van de Formule 1 en verdiende daarmee een toptransfer naar Mercedes, dat in de echte wereld al zeven jaar achter elkaar beide wereldtitel pakte. Ook voor Boroumand is in 2021 geen plaats meer bij de Zilverpijlen: hij wordt vervangen door Dani Moreno, die als beste rookie de overstap maakt van McLaren.

Opmeer debuteerde in 2019 in de F1 Esports Pro Series, nadat hij enkele jaren van de echte racerij overstapte naar de esports. Afgelopen jaar won hij namens Alfa Romeo vier races en samen met vier andere podiumplaatsen was dat voldoende om de titel te winnen. In dienst van Mercedes gaat hij niet alleen de F1 Esports Pro Series van 2021 afwerken, ook zal hij te zien zijn in het nieuwe esports-kampioenschap van de Formule E. “Ik kan niet wachten om met Mercedes te gaan werken”, zei de 20-jarige Opmeer. “Achter de schermen zijn we al begonnen met onze voorbereidingen op de Virtual Grands Prix en de Formule E-serie. Dit is een ongelooflijk ambitieus en getalenteerd team en ik ga proberen om dit jaar het maximale te halen uit de esports.”

Naast Moreno en Opmeer is ook Huis in 2021 weer onderdeel van het esports-team van Mercedes. De 26-jarige Nederlander kwam het team in 2020 versterken en kwam ook in actie tijdens de F1 Esports Pro Series, waarin hij op de twaalfde plaats eindigde. “Ik ben blij dat ik verder kan met het team”, zei Huis, die niet geheel tevreden was met zijn afgelopen seizoen. “We begonnen vorig jaar goed met een aantal veelbelovende resultaten in verschillende series, maar we bereikten helaas niet onze doelen in de F1 Esports Pro Series. Dat willen we dit jaar beter doen. Het is fijn dat Jarno en Dani zich bij het team voegen en dat zou ons moeten helpen om op alle platforms te groeien, dus ik kijk uit naar wat een druk jaar lijkt te worden!”