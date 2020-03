McLaren komt met derde seizoen online racecompetitie G Challenge

McLaren organiseerde de wereldwijde competitie voor online gamers voor het eerst in 2018. Winnaar destijds was Igor Fraga, die inmiddels is toegevoegd aan het Red Bull Junior Team.

De G Challenge is verdeeld in vier zones: de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Europa en Azie-Pacific. De winnaars van de verschillende divisies gaan door naar regionale finales en vervolgens bereiken acht deelnemers de Grand Final. De winnaar van dat evenement maakt kans op een plekje in het officiële McLaren Shadow eSports-team.

Winnaar van de laatste editie van de G Challenge was de Nederlander Isaac Gillissen. Hij werd vorig jaar november Europees kampioen en pakte vervolgens in Las Vegas ook de overwinning in de Grand Final. Uiteindelijk eindigde hij in de kwalificatie voor het McLaren Shadow eSports-team als derde. Winnaar van dat evenement werd de Sloveen Kevin Rebernak: