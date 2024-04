Simracen bestaat al lange tijd, maar is in de afgelopen jaren pas echt uitgegroeid tot een bekend fenomeen. Autosportfanaten kunnen zelf met een stuur en pedalen - of een controller - aan de slag op virtuele circuits, waarbij tegenwoordig gekozen kan worden uit een grote verscheidenheid aan games. Wie echt de simulatiekant op wil, komt al gauw uit bij een platform als iRacing of simulatiegames als rFactor 2, Assetto Corsa of RaceRoom. Tegenwoordig komen deze simulatiegames al dusdanig in de buurt van de echte autosport, dat enkele simracers de stap naar de racerij hebben gemaakt.

Iemand die ook fervent simracer is, is niemand minder dan drievoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen. Als hij een weekend niet hoeft te racen, dan is de kans zeer aanwezig dat de 26-jarige Nederlander wel in de simulator te vinden is. Daarbij moet niet gedacht worden aan een geavanceerde simulator zoals in Milton Keynes zal staan, maar wel een met zeer goed materiaal om alsnog het racen met een realistisch gevoel te kunnen simuleren. Iets wat de Red Bull-coureur dit jaar ook heeft aangetoond, is dat hij niet alleen in de weekenden zonder F1 de simulatiegames opstart. In het weekend van Jeddah pakte hij zijn laptop en controller erbij om enkele races te doen op iRacing. Zelfs met een controller is Verstappen dan nog vaak een van de snelsten, zoals Team Redline-simracer Gianni Vecchio vorig jaar aangaf in gesprek met Motorsport.com. "Het is gestoord. Ik dacht altijd dat het talent in de benen en armen zat, maar hij heeft het zelfs in de vingers!", aldus Vecchio.

Verstappens gedrevenheid in het simracen gaat verder dan enkel zelf deelnemen. Hij heeft namelijk de ambitie uitgesproken om - naast zijn eigen GT3-team op te richten - simracers naar de echte autosport te helpen. "Ik zie potentie in sommige van die jongens", zei Verstappen. "Zij zouden het in de echte wereld ook kunnen maken." Vorig jaar gaf hij aan dat er aan het project gewerkt wordt, maar iets concreets is er nog niet. "Maar ik wil het ook niet gehaast doen. Het moet wel goed gebeuren, alles moet wel passen. Dat duurt gewoon even. Maar uiteindelijk is het wel mijn doel om dat te creëren", aldus Verstappen, die dan vooral zichzelf als coach zou zien binnen dat project.

Succesverhalen

Verstappens ambitie om simracers naar de echte autosport te helpen, is geen nieuw fenomeen. Het eerste grote project dat hiervoor opgericht was, was de GT Academy, een samenwerking tussen Nissan en Playstation met Darren Cox als het brein achter dit ambitieuze plan. Simracers die Gran Turismo speelden konden strijden om een plek in de Academy, waar de simracers aan de hand van verschillende proeven beoordeeld werden. Uiteindelijk leverde de GT Academy meerdere winnaars af, maar het was Jann Mardenborough die door het winnen van de Europese finale van 2011 de bekendste werd. De Brit zou in de GT's racen en zelfs deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, waar hij in 2013 derde wordt in de LMP2-klasse. In 2015 volgt een deelname aan de topklasse van de langeafstandsklassieker, maar die editie loopt uit op een ramp: Nissan valt uit met de GT-R LM Nismo. Hij maakte vervolgens de overstap naar de Japanse GT's en na de release van de film Gran Turismo onthulde hij aan Motorsport.com dat hij werkt aan een terugkeer naar Le Mans om te racen in de topklasse: de Hypercars.

Voor succesverhalen van simracers die het ver schoppen in de autosport, hoeven we echter niet eens heel ver te zoeken. In Nederland is Rudy van Buren misschien wel het beste voorbeeld van hoe de simracerij de opmaat naar een carrière in de echte autosport kan zijn. Van Buren neemt in 2017 deel aan World's Fastest Gamer, een competitie georganiseerd door McLaren met opnieuw Darren Cox als initiator. Van Buren ontpopt zich tot winnaar van WFG en krijgt daardoor een rol als simulatorcoureur bij het McLaren F1-team. Hij komt op de radar te staan en Team Redline van Verstappen pikt Van Buren op. Het zou allemaal uiteindelijk leiden tot races in het EK Autocross, de Porsche Supercup en zijn huidige rol als simulatorcoureur bij Red Bull Racing.

Kijken we juist een stuk verder, over de Atlantische Oceaan om precies te zijn, dan is er ook een voorbeeld in de vorm van William Byron. Op jonge leeftijd is hij gefascineerd door de NASCAR en na zijn eerste bezoek aan een race begint hij aan de ovals op iRacing. Het levert hem een sterke basis op waar hij veel aan zou hebben bij zijn overstap naar de echte racerij. Al vier jaar na zijn start in de autosport behaalt hij de titel in de Xfinity Series en hij maakt snel de overstap naar de hoofdklasse, de Cup Series. Daar kent hij ook enkele successen, waaronder het behalen van de Championship Four in 2023 - een titelstrijd die hij verliest van Ryan Blaney. Dit jaar won de 26-jarige Amerikaan de Daytona 500, het hoogtepunt van het NASCAR-kampioenschap.

Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van simracers die de stap hebben weten te maken naar de autosport, waarbij de Formule 1 nog altijd wacht op haar eerste voorbeeld. In de DTM is Tim Heinemann het bewijs dat het mogelijk is om in het simracen te beginnen en in de GT-racerij terecht te komen. Voor hem begint zijn avontuur in de simracewereld in 2009, waarna hij met het winnen van de RaceRoom Challenge in 2011 in beeld komt. In 2017 wint hij twee races van de AMG eRacing Competition en krijgt hij de kans om in Valencia in de GT3 te rijden. Vanaf dat moment gaat het hard voor Heinemann, die via de DTM Trophy zijn weg naar de DTM zelf vindt. Daar eindigt hij bij zijn debuutraces op Oschersleben op de tweede plaats. Ook YouTuber Jimmy Broadbent maakt uiteindelijk van zijn hobby zijn werk. De Brit wordt beroemd om zijn YouTube-video's over simracen en krijgt in 2021 de kans om deel te nemen aan de Britcar Endurance Championship. Een jaar later neemt Broadbent deel aan de Praga Cup - die hij namens Team87 ook meteen wint. In 2023 rijdt hij enkele races in de Nürburgring Langstrecken-Serie in de GT4-klasse.

Talent binnen Team Redline

Zo zijn er voldoende voorbeelden van succesverhalen van simracers die het ver weten te schoppen in de autosport. Verstappen hoopt met zijn project ook zijn steentje bij te kunnen dragen aan deze ontwikkeling, vooral in de vorm van coaching. Het zou dan geen verrassing zijn als Verstappen vooral begint bij zijn eigen Team Redline-simracers. Zij behoren immers al tot de top van de eSports en zouden met Verstappens ambities om een GT3-team op te richten ook meteen het serieuze werk kunnen doen.

"Het is al zo dat ik ze advies geef bij het simracen en mijn ervaring naar ze probeer over te brengen", vertelde Verstappen vorig jaar. "Ze zijn natuurlijk allemaal nog jong. En zoals ik zelf heb ondervonden, kan ervaring net het verschil maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe je je voorbereidt op een race, maar ook om hoe je leeft. Zo moet je goed nadenken over hoe je een week, of een nacht, voor een race slaapt, want dat heeft natuurlijk allemaal invloed op wat je op het circuit doet.”

Team Redline beschikt over snelle simracers als Kevin Siggy, Enzo Bonito, Chris Lulham, Diogo Pinto, Jeffrey Rietveld, Luke Bennett en Sam Kuitert. Toen hem gevraagd werd naar wie volgens hem klaar zouden zijn voor de autosport, antwoordde Verstappen met een lach: "Die druk wil ik nu niet op hen gaan leggen!" Duidelijk is dat de Team Redline-simracers geluk kunnen hebben met zo'n project als dat van Verstappen, terwijl Verstappen zelf het geluk heeft dat hij niet ver hoeft te zoeken wanneer het project van start gaat. En wie weet kan de drievoudig F1-kampioen zelfs een simracer naar de ultieme top van de autosport helpen.