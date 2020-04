Wisselend succes voor Verstappen tijdens Legends-races

Een zeer divers deelnemersveld had zich verzameld voor deze nieuwe reeks van Team Redline, een vervolg van het succesvolle Real Racers Never Quit. Het kampioenschap is bedoeld om een eer te bewijzen aan racelegendes uit het verleden en voor dit evenement worden dus ook klassieke wagens en klassieke circuits gekozen. Beide races werden op een klassieke versie van Silverstone gereden, de wagens waar de coureurs gebruik van maakten was een Lotus 79.

Verstappen claimde pole-position voor de eerste race en verzilverde die positie bij het ingaan van de eerste bocht. Achter hem ontaarde de race in totale chaos waardoor McLaren-rijder Lando Norris al vroeg uitgeschakeld was. Verstappen stond gedurende de eerste race weliswaar onder druk, maar tot een echt gevecht kwam het niet. Aan de finish bleef de rijder, die eerder op de dag een gastoptreden maakte in de Supercars Allstars ESeries, Felipe Drugovich voor. Daniel Juncadella eindigde op de derde plaats.

De tweede race liep minder goed voor Verstappen, die wel weer van pole-position mocht vertrekken. De eerste vier ronden verliepen vlekkeloos voor de inwoner van Monaco, maar na een aanval van Juncadella liet Verstappen niet genoeg ruimte aan de buitenkant en werd hij van de baan gekatapulteerd. Het resulteerde in een spin waarbij Verstappen als een kaatsbal terug op de baan stuiterde. Daar werd hij door een andere wagen getoucheerd en was zijn race voorbij.

Voor Drugovich lag de weg naar de overwinning zodoende open. Hij kwam zes seconden voor Agustin Canapino aan de finish, Juncadella herstelde zich en werd uiteindelijk nog derde. Job van Uitert was in de tweede race de beste Nederlander, hij eindigde op de vijfde plaats. Op een ronde achterstand eindigde Verstappen op de achttiende plaats.

Vrijdagavond wordt de tweede ronde van A Tribute To Motorsport Legends gehouden.