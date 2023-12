Verstappen pakt samen met Van Buren zwaarbevochten zege in virtuele NLS-race

Het beloofde een waar spektakelstuk te worden in deze virtuele race op de Nordschleife, met veel grote namen - zowel uit de echte autosport als uit de simracewereld - aan de start. De simracers namen deel aan de verschillende klassen die er ook in de echte NLS zijn, waaronder de GT3, Porsche Cup en GT4. Alleen dat bood al genoeg uitdaging voor de simracers, maar onderling waren de verschillen ook klein. In de kwalificatie moesten Max Verstappen en Rudy van Buren genoegen nemen met de tweede tijd. De pole-position ging naar Sontek Racing met Sami-Matti Trogen en Dominik Staib: 7.51.487. Verstappen kwam over deze ruim 20 kilometer lange baan één tiende van een seconde tekort voor de pole.

Het resulteerde in een zeer spannend gevecht om de zege in de GT3-klasse, waarin Verstappen en Van Buren de Ferrari 296 GT3 bestuurden en het in de slotfase opnamen tegen AMG Team MSI - die van de vijfde plaats begonnen - met Kevin Ellis Jr. en Elias Seppänen achter het stuur. In de run naar de laatste bochten in de voorlaatste ronde nam Ellis Jr. na meerdere pogingen dan toch de leiding over van Van Buren, die de laatste stint - drie ronden in dit geval - voor zijn kiezen mocht nemen. De simvedette, tevens simulatorcoureur voor het Red Bull F1-team, moest daardoor achter de Mercedes GT3 aansluiten. Hij zag echter zijn kans schoon in bocht 3 en dook aan de binnenkant. Wat volgde waren meerdere tikken tussen de twee auto’s waarbij de MSI Mercedes in de rondte ging. De stewards oordeelden dat het een race-incident was, waardoor de zege na drie uur racen in iRacing naar Van Buren en Verstappen ging.

Het was de tweede race van de virtuele tegenhanger van de NLS. De DNLS telt nog drie races. Op 27 januari strijden de simracers in een race van 3,5 uur, gevolgd door een race op 17 februari die weer drie uur duurt. Op 2 maart wordt het seizoen afgesloten met de langste race van de kalender: de 4 uursrace. Die laatste race zal Verstappen hoe dan ook moeten overslaan, aangezien hij dan in Bahrein aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat.