Max Verstappen wint laatste race Real Racers Never Quit

Dat Max Verstappen in de laatste race van Real Racers Never Quit niet meer voor de titel kon gaan, weerhield de drievoudig F1-kampioen er niet van om alles op alles te zetten voor de zege in de GT3-race op Fuji. Net als voorgaande ronden kregen de simracers en coureurs uit de echte racerij twintig minuten de tijd om de laatste voorbereidingen te treffen alvorens zij aan de kwalificatie begonnen. Het veld was voor deze race weer wat minder gevuld dan de openingsrace op Daytona: slechts elf deelnemers waren er te tellen bij de race op Fuji. Een van de grotere afwezigen was de kersverse kampioen, Chris Lulham. Hij had aan zijn 170 punten al genoeg om de titel te behouden, zelfs als hij verstek zou laten gaan - wat dus ook het geval was.

In de kwalificatie was Verstappen de snelste van het stel met een rondetijd van 1.34.762. Daarmee was hij een tiende van een seconde sneller dan Gustavo Ariel, Gianni Vecchio en William Chadwick. Team Redline-manager Atze Kerkhof en Jeffrey Rietveld waren ook van de partij, zij noteerden respectievelijk de achtste en negende tijd. De start van de dertig minuten durende race verliep prima voor Verstappen, die even een gaatje sloeg naar Vecchio op de tweede plaats. De simracer kon echter na enkele minuten meer aansluiten en profiteren van de slipstream, om zo de Red Bull-coureur op de hielen te zitten. Ariel schakelde zichzelf al vroeg uit nadat hij over een van de beruchte sausage kerbs vloog bij het opkomen van start/finish, waardoor het gat naar P3 plots een stuk groter was.

Verstappen leek vooraan het tempo te controleren, waardoor Chadwick kon aansluiten om er een driestrijd om de zege van te maken. Rondenlang werd er om elke centimeter gestreden, wat een vermakelijk gevecht opleverde. Verstappen leek met enkele ronden te gaan genoeg over te hebben om Chadwick en Vecchio achter zich te houden, maar Chadwick sloot met twee ronden te gaan weer aan. Vecchio worstelde om het tempo bij te houden en haakte af, maar voor Chadwick zat er ook niets meer in dan de tweede plaats. Verstappen won de race met een marge van vier tienden van een seconde en pakte daarmee dertig punten.

Die dertig punten waren echter niet genoeg om - na afwezigheid in races 4 en 5 - een plaats in de top-drie te bemachtigen. Verstappen had 124 punten achter zijn naam staan, maar Chadwick werd derde met 129 punten. Ariel behield de tweede plaats met 148 punten terwijl Lulham zich na de vorige race al tot kampioen had gekroond.

Kijk hier race 6 van Real Racers Never Quit terug: