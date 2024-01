Verstappen wint GTD-klasse iRacing 24 uur van Daytona met Team Redline

Het is voor Max Verstappen inmiddels bijna vaste prik dat hij half januari in de simulator kruipt om deel te nemen aan de iRacing 24 uur van Daytona. Ook dit weekend liet de Red Bull Racing-coureur zich weer zien op de virtuele versie van Daytona International Speedway. Hij deelde een Mercedes-AMG GT3 van Team Redline met teamgenoten Gianni Vecchio en Ole Steinbraten tijdens de endurancerace en wist op voorhand dat er gestreden moest worden voor de zege in de GTD-klasse. In de kwalificatie kwam de Team Redline-bolide met startnummer 4 namelijk niet verder dan de negende positie in de klasse voor GT3-auto's.

In de openingsfase van de race namen Vecchio en Steinbraten plaats in de Mercedes-AMG GT3 en zij zorgden ervoor dat de #4 Team Redline langzaam maar zeker aansluiting vond met de podiumplaatsen. Die stijgende lijn werd voortgezet toen Verstappen aan het begin van zaterdagavond achter het stuur kroop voor zijn eerste stint van de race. Samen met de zusterbolide, de #2 Redline Mercedes van Gustavo Ariel, Alexey Nesov, Josh Thompson en Florian Lebigre knokten ze zich gedurende de nacht naar de eerste twee posities. Wel beleefden de teamgenoten nog een angstig moment. Na ruim elf uur racen kwam het in de eerste bocht tot contact tussen Thompson en Verstappen, waardoor laatstgenoemde spinde en wat tijd verloor.

Later in de nacht zouden Verstappen, Vecchio en Steinbraten de leiding overnemen, waarna de voorsprong op de teamgenoten in de #2 Redline Mercedes een stuk groter werd. Door kortstondige verbindingsproblemen liepen Ariel, Nesov, Thompson en Lebigre ongeveer een ronde achterstand op en vielen ze terug naar de derde positie. Vooraan hielden Verstappen, Vecchio en Steinbraten de #4 Redline Mercedes in het restant van de race in het rechte spoor om na 24 uur uiteindelijk als winnaars van de GTD-klasse afgevlagd te worden. De #199 Stormforce ART Mercedes van Luke McKeown, Alex Dunne, Maxence Godinho en Jimmy Antunes eindigde op één ronde achterstand op de tweede stek, terwijl Ariel, Nesov, Thompson en Lebigre Team Redline een dubbel podium in de GTD-klasse bezorgden.

Doordat Verstappen in de langzaamste klasse aan de start verscheen, was de algemene overwinning nooit in beeld. Team Redline nam wel met twee BMW GTP-bolides deel aan de race, maar zij maakten geen aanspraak de eindzege. Die belandde uiteindelijk bij de #6 Williams Esports Acura van Atte Kauppinen, Moreno Sirica, Carl Jansson en IndyCar-coureur Agustin Canapino. Zij rekenden af met de #69 Drago Racing Acura (Timo Roorda, Dominik Hofmann en Przemyslaw Lemanek) en de #8 VRS Coanca Porsche (Josh Rogers, Zac Campbell en Elvis Rankin). De LMP2-klasse viel uiteindelijk ten prooi aan de #23 WSR Esports Dallara van Alexander Davidson, Lukas Lindqvist, Robin Glerum en Lukas Prada.