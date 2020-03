Verstappen werkt simrace af bij gebrek aan F1-actie in Melbourne

Verstappen staat, net als zijn F1-collega Lando Norris, bekend als een fervent simracer. Het mag dan ook geen verrassing heten dat hij het F1-loze weekend deels heeft ingevuld met racen in de virtuele wereld. De Red Bull-coureur stond eerst nog opschreven voor de 12 uur van Sebring, maar nam uiteindelijk niet deel aan die online race. Het had alles te maken met een ander Esports-evenement dat een dag later op het programma stond.

Op zondagmiddag trad Verstappen namelijk aan tegen onder meer Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa en Indy 500-winnaar Simon Pagenaud. Dit gezelschap aan echte coureurs werd aangevuld met simracers als Rudy van Buren, Bono Huis en Brendon Leigh. De middag werd voor alle mannen ingedeeld in drie heats en een afsluitende finale. De drie genoemde Nederlanders wisten de heats allen te overleven en zodoende door te dringen tot de finale. Verstappen en Van Buren wisten hun heat zelfs met overmacht te winnen.

In die finale mochten 24 coureurs aantreden op de Nürburgring in virtuele F1-auto's uit 2012. Verstappen moest die race na een ietwat tegenvallende kwalificatie als negende beginnen en wist zich nadien niet meer in de debatten vooraan te mengen. De achtvoudig GP-winnaar was betrokken bij een incident in de eerste bocht en viel daardoor terug tot de twintigste positie. Hij probeerde zich - inclusief een nieuwe spin - nog wel uit alle macht naar voren te knokken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P11. Landgenoot Van Buren verging het beter dan diens landgenoot, de simracer uit Lelystad besloot de race als derde. Jernej Simoncic ging uiteindelijk met de zege aan de haal.

Motosport Games biedt vermaak in autosport-luwe periode

De online race met Verstappen is slechts één van vele initiatieven om de pijn van deze autosport-luwe periode te verzachten. Zo zet Motorsport Games zich ook op meerdere fronten in om het gebrek aan echte races op te vangen en zoveel mogelijk fans te vermaken met aansprekende Esports-evenementen. Door het coronavirus liggen nagenoeg alle 'echte' autosportklassen stil. Zo lijkt het Formule 1-seizoen pas eind mei te beginnen.