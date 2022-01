Chris Lulham nam de eerste shift voor zijn rekening in de iRacing 24 uur van Daytona. De Brit reed achter de andere wagen van Team Redline ronde na ronde verder weg bij de concurrentie en lag de eerste paar uur op de tweede positie. Plots werd Lulham geteisterd door een stroomstoring, waardoor zijn computer uitviel en het beeld bij de Engelsman op zwart ging. Hoewel de Porsche 911 GT3.R niet crashte, zakte het team van Verstappen wel ver terug en liep ook nog eens een ronde achterstand op.

De auto had wonderbaarlijk genoeg geen schade en dus sprong Gianni Vecchio halsoverkop in zijn simulator om het stuur van de #69 Porsche over te nemen. Echter werd ook Vecchio geveld door een stroomstoring, waardoor Lulham weer genoodzaakt de weg voor Team Redline verder te vervolgen. Het team van Verstappen deed er alles aan om terug te komen in de wedstrijd, maar besloot met nog veertien uur te gaan de stekker uit hun race te trekken en uit te vallen.

Dit betekende dat Max Verstappen geen enkele meter reed op het virtuele circuit van Daytona. Het is niet de eerste keer dat de Red Bull-coureur een eventuele virtuele zege door de vingers ziet glippen. Eerder deze maand kwam de regerend wereldkampioen in actie met Team Redline in de 24 uur van Le Mans Virtual. In die wedstrijd reed Verstappen comfortabel aan de leiding, crashte en viel uit.