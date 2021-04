Het was een dominant optreden voor Verstappen en zijn teamgenoten. De formatie reed vanaf het begin aan kop van de wedstrijd en gaf die niet meer af, ondanks dat Verstappen nog een hachelijk moment kende in de eerste uren. Op de Grand Prix-strecke wilde de Limburger insturen voor de eerste bocht, maar deed dat niet toen hij zag dat iemand anders de controle over de wagen verloor. De achtervolger schoot van de baan en Verstappen ontkwam ternauwernood aan een crash.

Bekijk de crash hieronder:

Vanaf dat moment was het een dominant optreden van de Team Redline-rijders. Team BMW Bank deed er alles aan om Verstappen en de zijnen onder druk te zetten, maar dat slaagde eigenlijk geen moment. Voor Benecke was het zijn derde overwinning in de iRacing 24 uur van de Nürburgring. Hij schaart zich daarmee in een select gezelschap met drie overwinningen in het jaarlijkse evenement. Voor Verstappen en Lulham, een nieuwkomer bij Team Redline, was het pas de eerste overwinning in dit speciale evenement. Team Redline won het evenement vorig jaar ook, al deed men dat destijds met een Porsche 911.

Benecke zei na afloop: “We hebben pole-position, de snelste raceronde en de overwinning! Voor ons was het een geweldige wedstrijd, al hadden we een paar momenten waar het hart ons in de keel zat. De wagen was ontzettend goed en het voelde alsof we elke ronde tot op de limiet konden pushen. Onze tweede overwinning in dit evenement voelt als het winnen van de jackpot. Ik kijk uit naar de komende races, maar ben ook blij dat we eerst een break hebben.”