Verstappen: "Probeer vaardigheden te verbeteren met simracen"

Afgelopen weekend had Max Verstappen zijn eerste echte race van het jaar 2020 moeten afwerken, maar te elfder ure werd de Grand Prix van Australië afgelast door het coronavirus. Vervolgens werden Bahrein en Vietnam uitgesteld, iets wat in een eerder stadium al gebeurde met de Chinese Grand Prix. Omdat er ook vraagtekens staan achter de races in Nederland, Spanje en Monaco lijkt het Formule 1-seizoen pas begin juni van start te kunnen gaan.

Tegelijkertijd raden overheden over de hele wereld hun inwoners aan om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor coureurs biedt dat een perfecte gelegenheid om aan de skills te blijven werken door achter het stuur van hun simulator te kruipen. Verstappen is dus een van hen en hij merkt dat het simracen hem helpt in de voorbereiding op het moment dat het seizoen wél van start gaat. “Hierdoor blijf ik scherp”, zegt hij in gesprek met Verstappen.nl. “Ik kan ook niet veel anders doen, want iedereen moet binnen blijven. Daarnaast vind ik het ook gewoon leuk. Ik geniet van het simracen. Ik heb het in de winstertop ook veel gedaan en ik probeer er mijn vaardigheden mee te verbeteren. Ik geniet ervan.”

Sinds de afgelasting van Australië deed Verstappen al mee aan meerdere races. Zondag werd hij elfde tijdens een online evenement, waaraan ook tweevoudig Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya en simracers als Rudy van Buren en Bono Huis meededen. Dinsdagavond verdeelde de Red Bull-coureur de overwinningen in de Team Redline Pro Fun Cup met Lando Norris. Dergelijke evenementen met ‘echte’ coureurs en simcoureurs noemt Verstappen ‘geweldig’. “Het is goed voor iedereen, je blijft scherp en je probeert elkaar te verslaan. Het is leuk en er zullen nog meer simraces volgen waaraan ik deelneem.”

Verstappen rijdt F3-wereldrecord op Charlotte Roval: