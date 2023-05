Al sinds 2009 werkt Codemasters – en sinds 2021 samen met EA Sports – aan de officiële Formule 1-game. Ook dit jaar kunnen fans van de sport weer aan de slag met het bekende recept: alle coureurs en circuits van het seizoen 2023 zijn beschikbaar. Ook de nieuwe circuits, Las Vegas en Qatar, zullen vanaf de release op 16 juni te spelen zijn.

Elke F1-game kent zijn vernieuwingen, zo ook F1 23. Een terugkerende gamemodus is Braking Point. Deze verhaalmodus, een soort Drive to Survive, werd in 2021 geïntroduceerd en ontbrak vorig jaar omdat de ontwikkelaar de tijd nodig had voor een nieuwe verhaallijn. Opnieuw staat Devon Butler, de grote rivaal in F1 21, centraal in 'Braking Point 2'.

Ook keren in F1 23 de rode vlaggen weer terug. Deze waren in de beginjaren van de Codemasters-games al aanwezig, maar verdwenen in de volgende installaties. De terugkeer van de rode vlag moet de game nog meer in de buurt van de werkelijkheid krijgen. Daarnaast kunnen gamers kiezen voor een raceafstand van 35 procent, waar de keuze voorheen nog alleen ging tussen 5 ronden, 25 procent, 50 procent of de volledige afstand. Een race met 35 procent moet voor meer strategische keuzes zorgen op het gebied van bandenmanagement. Naast de bekende carrièremodus en Braking Point zijn ook My Team, splitscreen en de multiplayer van de partij.

EA Sports heeft bovendien de cover van F1 23 onthuld. Op de standaard editie van de game schitteren Lewis Hamilton, Lando Norris en Charles Leclerc. Wie voor de Champions Edition van F1 23 kiest, krijgt Max Verstappen op de cover. De Nederlander tekende voor dit jaar een deal met de game-ontwikkelaar en heeft, naast de cover, nog een samenwerking gehad. Hij heeft namelijk cosmetische items ontworpen die spelers, alleen in de Champions Edition, kunnen selecteren. Daarnaast krijg je bij de Champions Edition de Las Vegas content en drie dagen eerder toegang tot de game, evenals andere extra's die in de game gebruikt kunnen worden zoals een XP-boost, vier nieuwe My Team-icons en meer Pitcoins.