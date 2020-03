Verstappen overleeft touché in laatste ronde en wint Redline-event

Kampioenschapleider Verstappen won drie van de eerste vier races van het esports-kampioenschap maar had afgelopen vrijdag meer moeite toen er met Supercars geracet werd. Op maandagavond keerden de rijders terug naar de formulewagens en werd er gestreden met de 2017-spec EK Formule 3-bolides op Road America. De vorige keer dat men met deze auto’s in actie kwam, kwam het tot een aanrijding tussen Verstappen en Lando Norris in de strijd om de winst.

Verstappen domineerde op maandagavond de eerste race vanaf pole-position. Norris begon op de tweede stek maar viel terug achter de broers Van der Linde. Door een spin van DTM-coureur Sheldon in de voorlaatste ronde kreeg de McLaren F1-coureur zijn plekje op het podium terug. Audi GT-fabrieksrijder Kelvin finishte als tweede, op ruim twee seconden van winnaar Verstappen.

Spanning in race 2

In de tweede race kreeg de Red Bull F1-coureur meer tegenstand te verduren. DTM-racewinnaar Daniel Juncadella verraste met de pole, bijna twee tienden voor Verstappen en Norris. In de tweede ronde verremde de Spanjaard zich en ging door het gras, waardoor Verstappen de leiding in handen kreeg. Norris profiteerde eveneens en pakte een goede slipstream waardoor hij kort daarna de eerste plaats kon overnemen.

De Brit maakte vervolgens een identieke fout als Juncadella door in de laatste bocht te spinnen en buiten de top-10 te vallen. Daardoor ontstond een strijd tussen Verstappen en Juncadella om de zege. Laatstgenoemde kon het gat niet echt dichten totdat de Limburger in de voorlaatste ronde een fout maakte.

In de lange run naar Canada Corner schoot Juncadella naar rechts maar raakte daarbij zijn rivaal en kwam met twee wielen los. De Spanjaard kon zijn weg vervolgen en finishte als tweede maar Verstappen boekte de dubbelzege. Kelvin van der Linde finishte opnieuw op het podium.

Voormalig F1-kampioen Jenson Button maakte zijn simracedebuut maar kwam in de openingsrace niet verder dan twee ronden en kwam in de tweede race niet aan de start. Verstappen heeft na vier ronden een voorsprong van 118 punten op Kelvin van der Linde.