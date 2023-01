Max Verstappen opnieuw in actie tijdens virtuele 24 uur van Le Mans

Het is de derde keer dat de virtuele 24 uur van Le Mans georganiseerd wordt door Motorsport Games. De eerste editie vond plaats in 2020 toen vanwege de coronapandemie de echte 24 uur van Le Mans niet door kon gaan op de oorspronkelijke datum in juni. De virtuele vervanger bleek zo populair dat men besloot begin 2022 een vervolg te geven aan de online wedstrijd. Tot nu toe zijn in alle edities grote namen uit de echte autosport aan de start verschenen, waaronder Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Ook in de komende editie is de Red Bull-coureur van de partij.

Verstappen heeft het duidelijk naar zijn zin in de virtuele racewereld. De Limburger is al jarenlang verbonden aan Team Redline en kwam afgelopen december nog in actie tijdens de 500 mijl van Sebring. In het weekend van 14 en 15 januari staat dus zijn derde deelname aan de virtuele 24 uur van Le Mans op de planning. Afgelopen jaar bleef het gewenste succes uit. Door een klein verschil in de kwalificatie moest Verstappen op de tweede plek plaatsnemen. In de race pakte de Nederlander de leiding, maar crashte hij na zeven uur racen van de baan en zat de race van de LMP2-auto met nummer 123 van Team Redline erop.

In het verleden deden er ook andere grote namen mee aan de wedstrijd, waaronder Juan Pablo Montoya, Lando Norris en Romain Grosjean. De virtuele 24 uur van Le Mans op het Circuit de la Sarthe is dat weekend het hele weekend gratis en live te volgen op Motorsport.com.