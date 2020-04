Verstappen kwalificeert zich voor Porsche Esports Supercup

Porsche organiseert in 2020 voor het tweede jaar op rij een officieel esports-kampioenschap, waaraan veertig coureurs deelnemen. De eerste twintig coureurs waren na afloop van de vorige jaargang al bekend, want de top-20 van het kampioenschap kwalificeerde zich rechtstreeks voor het tweede seizoen van de Porsche Esports Supercup. De overige twintig plaatsen werden ingevuld door middel van een kwalificatieprocedure in iRacing, de game die ook tijdens het officiële kampioenschap gebruikt wordt.

Regerend kampioen Joshua Rogers, die aangesloten is bij simracecollectief VRS Coanda Simsport, is in het nieuwe seizoen weer van de partij, evenals nummers 2 en 3 Maximilian Benecke (Team Redline) en Sebastian Job (Red Bull Racing Esports Team). Komend seizoen krijgen zij tegenstand van onder andere Max Verstappen, die zich via de kwalificatieprocedure plaatste voor het kampioenschap. De Red Bull Racing-coureur was een van de ruim 5.000 deelnemers aan de races van de Porsche iRacing Cup en behoorde uiteindelijk tot de beste twintig, waardoor hij zich verzekerde van een plekje in het kampioenschap.

De veertig coureurs in de Porsche Esports Supercup gaan in tien evenementen de strijd met elkaar aan en knokken om een prijzenpot van 200.000 dollar. De eerste race wordt verreden op 2 mei en dan is het virtuele Circuit Zandvoort het strijdtoneel. Vervolgens wordt er geracet op het Circuit de Barcelona-Catalunya, Donington, Circuit de la Sarthe, de Nürburgring Nordschleife, Silverstone, Road Atlanta, Brands Hatch en Spa-Francorchamps. Het kampioenschap wordt afgesloten met een evenement op het virtuele Monza. Per evenement werken de rijders een vrije training, een kwalificatie, een sprintrace van 15 minuten, een warm-up en een hoofdrace van 30 minuten af. Een zege in de sprintrace is 25 punten waard, terwijl winst in de hoofdrace met het dubbele puntenaantal beloond wordt. Ook krijgt de top-5 van de kwalificatie punten, met tien punten voor de pole-position.

Verstappen wint Porsche iRacing Cup-race met marge van 0.001s