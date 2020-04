Verstappen tweemaal op podium bij ‘Tribute to Motorsport Legends’

De tweede en laatste ronde van het virtuele racekampioenschap van Real Racers Never Quit vond plaats op het Britse Oulton Park, waar gereden werd met de Lotus 79 uit 1978. Ook onder meer Robin Frijns, Job van Uitert en Bent Viscaal verschenen aan de start van het evenement. McLaren F1-coureur Lando Norris nam eveneens deel maar kon ditmaal geen indruk maken.

In de kwalificatie ging de pole-position naar Daniel Juncadella, Verstappen moest genoegen nemen met de tiende plaats. Ook Norris kwam niet in de strijd om de beste posities voor: hij eindigde als veertiende. In de race klom Verstappen gestaag op naar voren. Bij de rollende start won de Red Bull-coureur twee posities en stoomde daarna door naar de zevende stek. Door een incident tussen raceleiders Juncadella en Kelvin van der Linde steeg de Nederlander nog een positie. In het tweede deel van de race kwamen Bent Viscaal - tot op dat moment bezig aan een uitstekend optreden - in aanraking met Antonio Felix da Costa. Verstappen profiteerde en finishte als derde, achter winnaar Van der Linde en Jordan Pepper. Viscaal eindigde net buiten de prijzen, Van Uitert en Frijns eindigden eveneens in de top-10.

Ditmaal geen reversed grid voor de tweede race maar een startopstelling volgens de uitslag van race 1. Verstappen en Pepper maakten er een spectaculair duel van en na een felle strijd klom de Nederlander op naar de tweede stek. Van der Linde bleek echter net buiten bereik en won voor de tweede maal, Verstappen en Pepper maakten het podium vol. Viscaal liet zich opnieuw prima zien met de zevende stek, de overige Nederlanders haalden de top-10 ditmaal niet.