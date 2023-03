Vorige week werd nog de echte 12 uur van Sebring verreden in Florida, maar dit weekend is het aan simracers op het platform iRacing om zelf deel te nemen aan die race. Tot die groep behoort ook Max Verstappen, die zijn weekend vrijaf pakt om in de simulator te stappen. Verstappen doet in de #101 Ferrari 488 GT3 EVO mee aan deze race en kan rekenen op de steun van zijn sterke teamgenoot Alex Palou. De Spanjaard rijdt voor Chip Ganassi Racing in IndyCar, hij sleepte in 2021 het kampioenschap in de wacht. Palou komt regelmatig uit voor Team Redline en is ambassadeur van het Nederlandse team.

De virtuele 12 uur van Sebring begint om 13.00 uur Nederlandse tijd met de vrije training, gevolgd door de kwalificatie om 13.30 uur. De race begint dan rond 13.40 uur. De race van Max Verstappen is vanaf 13.30 uur te volgen via het Twitch-kanaal van Team Redline, maar ook via deze livestream.

Goede voorbereiding

Na de Grand Prix van Saudi-Arabië, toen de Nederlander tweede werd, dook hij ook al in de simulator. Dat gebeurde op de dinsdag na de race op het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen bereidde zich voor op de 12 Uur van Sebring door enkele races van de IMSA iRacing Series, races van 45 minuten, op Sebring te rijden met de Ferrari 488 GT3. Die voorbereiding verliep, niet geheel verrassend, uitstekend. Van de tien races die hij reed, vertrok hij tienmaal van de pole-position en wist hij alle races ook te winnen. Hij reed daarbij niet tegen de minste namen, aangezien hij in een aantal van de races Palou achter zich wist te houden.