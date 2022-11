Max Verstappen neemt deel aan virtuele 500 mijl van Sebring

Het is dan wel winterstop in de Formule 1, Max Verstappen zit niet stil. De tweevoudig wereldkampioen neemt komend weekend deel aan de vierde ronde van de Le Mans Virtual Series 2022-2023, het wereldwijde elite endurance esports-kampioenschap georganiseerd door Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) en de Automobile Club de l’Ouest (“ACO”). Een vol deelnemersveld met liefst veertig wagens maakt zich op voor de race over 500 mijl op het unieke en hobbelige circuit van Sebring. De race wordt verreden op zaterdag 3 december. Het is de laatste horde voor de virtuele 24 uur van Le Mans, die in januari op het programma staat.

Op de deelnemerslijst prijken weer de namen van grote sterren uit de echte racewereld. Max Verstappen staat na zijn deelname aan de derde ronde van het kampioenschap op Spa-Francorchamps opnieuw aan de start voor Team Redline. De F1-kampioen vormt een team met landgenoot Jeffrey Rietveld en de Duitser Max Benecke. Ook voormalig Formule 1-coureur en huidig IndyCar-ster Romain Grosjean neemt deel, net als W Series-coureur Beitske Visser en endurance-specialist Job van Uitert. Ook Porsche-coureur Loek Hartog en Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren staan aan het vertrek. Zij vormen teams met de beste esporters van het moment, zoals Josh Rogers en Tommy Ostgaard van Porsche Coanda Esports, en Lorenzo Arisi van Ferrari’s SIM Maranello-team.

De volledige deelnemerslijst vind je hier.

Veel teams gebruiken deze race om pro-coureurs in te zetten die de 500 mijl van Sebring benutten als opwarmertje voor Le Mans. Zo kunnen zij weer wennen aan het rFactor2-platform en de sterke competitie. Met slechts een ronde te gaan voordat de prestigieuze virtuele 24 uur van Le Mans op het programma staat (14-15 januari 2023), leidt Team Redline in de LMP-klasse, gevolgd door Floyd Vanwall Burst. BMW Team Redline leidt de dans in de GTE, voor Oracle Red Bull Racing. Er staat nog veel op het spel, met onder meer een totale prijzenpot van 250.000 dollar.

De race vindt plaats op de listige en technisch uitdagende Sebring International Raceway. De live-uitzending begint om 12.30 uur Nederlandse tijd op zaterdag 3 december. De kwalificatie vindt op vrijdagavond plaats. Alle actie is live te volgen via deze website, op de YouTube-kanalen van het FIA WEC, Le Mans en TraxionGG, op twitch.tv/traxiongg en op diverse social media-kanalen.