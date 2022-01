Zaterdag en zondag nemen 50 teams met in totaal 200 coureurs het tegen elkaar op tijdens de tweede editie van de 24 uur van Le Mans Virtual, waarmee de eerste Le Mans Virtual Series wordt afgesloten. Om de startgrid te bepalen werd er vrijdagavond gekwalificeerd op het virtuele Circuit de la Sarthe. Als laatste kwamen de coureurs in de prototypen in actie voor hun kwalificatie van 20 minuten.

Prototypes: Oranje boven op Team Redline-feestje

Daar waar de meeste van de 29 rijders bij de prototypen meteen op de baan verschenen, bleef Team Redline nog even wachten. Dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af, want Jeffrey Rietveld en Max Verstappen sloten de eerste runs af met de snelste tijden. Rietveld had de #70 Realtime Hydrogen Redline Oreca naar 3.21.597 gestuurd, op een kleine tiende gevolgd door Verstappen in de #123 Team Redline Oreca – waarin ook Atze Kerkhof gaat rijden. Jernej Simoncic bezette op dat moment de derde positie in de #4 Floyd ByKolles-Burst, die hij deelt met onder meer Bent Viscaal, terwijl Bono Huis in de #67 Mercedes-AMG Petronas Esports-bolide – waarin ook F1 Esports-kampioen Jarno Opmeer rijdt - de vierde tijd in handen had.

In de tweede run bleek echter dat het nog harder kon. Nadat Tom Lartilleux de #14 Race Clutch Alpine kortstondig naar de eerste positie bracht, counterde Rietveld door 3.21.219 te klokken. Verstappen moest zijn ronde vervolgens nog afronden, maar zou op 0,002 seconde van zijn landgenoot stranden. Team Redline veroverde daarmee de eerste startrij, terwijl Huis er vervolgens nog voor zorgde dat de drie snelste tijden door Nederlanders werden gereden. Hij eindigde op 0,039 seconde van Rietveld op P3, voor James Baldwin – teamgenoot van Isaac Gillissen – in de #28 Veloce Esports-bolide. Lartilleux en Race Clutch Alpine zakten hierdoor terug naar de vijfde plek, voor Simoncic en Floyd ByKolles-Burst.

GTE: Pole voor Red Bull Racing Esports

Voordat de LMP2-bolides op het virtuele asfalt verschenen, was het de beurt aan de GTE-klasse om in twintig minuten de startopstelling te bepalen. De 21 deelnemende teams kwamen vrijwel direct naar buiten voor hun eerste run, waarin Mitchell DeJong namens Porsche Esports Team de snelste tijd klokte met 3.46.918. De teamgenoot van de Nederlandse simiracer Mack Bakkum was daarmee 0,041 seconde sneller dan Sebastian Job in de bolide van Red Bull Racing Esports.

Er was echter nog tijd voor een tweede run en daarin wist Job de rollen om te draaien. Hij klokte in de Corvette – die hij deelt met Nederlander Yuri Kasdorp, Dennis Lind en Nestor Garcia – 3.46.438 en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de pole-position bij de GTE’s. DeJong verbeterde zijn tijd nog wel, maar strandde op 0,090 seconde van de snelste tijd. De Porsche met startnummer 91 vertrekt zaterdag dus vanaf de tweede plek. Kevin Siggy zette de #71 BMW M8 GTE van Team Redline – die hij deelt met onder meer Rudy van Buren – op de derde plek, met Charlie Collins in de #88 Porsche van Proton op de vierde positie.

Drie Nederlanders namen de kwalificatie in de GTE-klasse voor hun rekening. Van dat drietal was Jordy Zwiers in de #51 FDA Esports Team Ferrari met de negende tijd de snelste, vlak voor Loek Hartog in de #77 Proton Competition Porsche, die hij deelt met onder meer Kevin van Dooren. Liam de Waal kwalificeerde de #86 GR Wolves Racing Porsche en reed de 19e tijd.

