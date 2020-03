Verstappen en Norris vanavond in actie bij simrace Team Redline

Het autosportseizoen ligt sinds de uitbraak van het coronavirus op zijn gat en dus zijn de coureurs druk bezig met alternatieve vormen van racen. Afgelopen weekend werd er bijvoorbeeld fanatiek geracet op de sim met onder andere de #NotTheBahrainGP en de allereerste Formula 1 Esports Virtual Grand Prix. Ook andere esports-organisaties blijven intussen races organiseren en dat geldt ook voor Team Redline.

Vanavond start Team Redline met een nieuwe reeks races, die verreden worden onder de noemer Real Racers Never Quit. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de deelnemers allemaal coureurs die momenteel thuiszitten, omdat de geplande races allemaal uitgesteld of afgelast zijn. In ieder geval twee Nederlanders nemen vanavond om 21.00 uur deel aan de eerste race van de serie: Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die al langere tijd aangesloten is bij het collectief Team Redline, en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde.

Van der Garde en Verstappen kunnen serieuze tegenstand verwachten van een aantal sterke coureurs. McLaren-coureur Lando Norris is door Team Redline aangekondigd als een van de deelnemers, evenals voormalig F1-coureur en Formule E-kampioen Nelson Piquet Jr.. Met oud-DTM-coureur Daniel Juncadella, Formule E-topper Antonio Felix da Costa, Super Formula-kampioen Nick Cassidy en GT-rijders Kelvin van der Linde en Jordan Pepper staat er een divers deelnemersveld aan de start van de race, die live wordt uitgezonden op de YouTube- en Twitch-kanalen van Team Redline.

