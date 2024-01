In coronatijd was Real Racers Never Quit een alternatief voor de Formule 1-races die in die periode niet verreden werden. Simracers namen het op tegen echte coureurs en datzelfde recept wordt ook dit jaar weer gebruikt. Waar het toen nog om losstaande races ging, gaat het nu om een volwaardig kampioenschap bestaande uit zes races verspreid over vier weken. Op het platform iRacing zullen drie verschillende klassen gebruikt worden: GT3, Formule 3 en Formule 4. Op dinsdag 16 januari wordt het kampioenschap afgetrapt met een GT3-race op Daytona, meteen een goede voorbereiding op de virtuele 24 uur van Daytona die komend weekend volgt.

Max Verstappen is opnieuw van de partij bij het evenement van zijn simraceteam, dat nu in de Verstappen.com Racing-kleuren rijdt. Voor het eerste volwaardige kampioenschap van Real Racers Never Quit zijn verder nog wat grote namen uit de autosport en simracewereld gevraagd. Thierry Vermeulen, die in de DTM met de Verstappen.com Racing-livery rijdt, neemt ook deel aan het kampioenschap, evenals Aston Martin F1-reserve Felipe Drugovich, WEC-coureur Daniel Juncadella, F2-coureur Dennis Hauger, Red Bulls simulatorcoureur Rudy van Buren, WEC- en DTM-coureur Kelvin van der Linde, ELMS-coureur Job van Uitert, Porsche-coureur Antonio Felix da Costa, F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Red Bull-juniors Enzo Deligny en Kacper Sztuka.

Uit de simracewereld zijn ook grote namen van de partij die een gooi willen doen naar de titel. Deze groep bestaat enkel uit simracers van Team Redline en Red Bull eSports: Sebastian Job, Cooper Webster, Chris Lulham, Luke Bennett, Gianni Vecchio, Josh Thompson, Diogo Pinto, Ole Steinbraten, Enzo Bonito, Sam Kuitert, Gustavo Ariel, William Chadwick en Florian Lebigre.

Na de eerste race op Daytona Road Course zal op dinsdag 23 januari een double-header plaatsvinden. Eerst zal er dan op Silverstone geracet worden met de Formule 3-bolides om vervolgens naar de virtuele variant van Mugello te trekken voor een F4-race. Een week later volgt de tweede double-header met opnieuw een F3-race, dit keer op Virginia International Raceway. Daarna stappen de coureurs weer in de virtuele F4-bolide voor een race op Motorland Aragon. Het kampioenschap wordt op vrijdag 9 februari afgesloten met de GT3-race op het circuit van Fuji. De evenementen met één race beginnen om 20.00 uur Nederlandse tijd, de double-headers beginnen dan al om 18.00 uur Nederlandse tijd.