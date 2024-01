Max Verstappen gaat voor de zege in iRacing 24 uur van Daytona

Het is een van de grootste simrace-evenementen van het jaar: de iRacing 24 uur van Daytona. Vorig jaar namen 16.651 simracers verdeeld over 4.191 teams deel aan de virtuele versie van de langeafstandsrace, die een week later op de echte Daytona International Speedway wordt verreden. Ook Max Verstappen heeft al meermaals deelgenomen aan deze simrace en zal dat dit weekend ook weer doen. De drievoudig F1-kampioen rijdt onder de vlag van Team Redline en haalt daardoor enkele van de beste simracers van stal: Diogo Pinto, Ole Steinbraten, Gustavo Ariel, Sam Kuitert, Gianni Vecchio, Sebastian Job, Josh Thompson, Florian Lebigre, Luke Bennett, Alexey Nesov en Cooper Webster.

Verstappen zal deelnemen aan het populairste tijdslot: 13.00 uur Nederlandse tijd. Dat begint dan met een vrije training van een halfuur, gevolgd door een korte kwalificatie. Rond 13.40 uur moet dan de 24-uursrace van start gaan. Het is niet bekend met welke auto de 26-jarige Red Bull-coureur gaat rijden, al is het aannemelijk dat dit in de GT3-klasse gebeurt. Dankzij de samenwerking met BMW zou de keuze al snel moeten vallen op de M4 GT3. Ook zijn de line-ups van de teams nog niet bekend. De race zal live te volgen zijn via het Twitch-kanaal van Team Redline. Net als in de echte race zullen ook GTP's en LMP2's op de baan te vinden zijn.

Eerder deze week nam Verstappen deel aan Real Racers Never Quit, een kampioenschap opgestart door Team Redline. Aan dat kampioenschap nemen simracers en coureurs uit de echte autosport deel. De eerste ronde van het kampioenschap vond - niet geheel verrassend - plaats op de Road Course van Daytona. Zo hebben zij al de nodige testmeters meegesmokkeld op weg naar de langeafstandsrace. Dat gebeurde echter wel met de Ferrari 296 GT3. Die race werd gewonnen door Chris Lulham. Verstappen kende een enerverende race en kwam terug na een spin vroeg in de race om als achtste over de streep te komen.

Real Racers Never Quit telt de komende weken nog vijf races. De eerstvolgende twee ontmoetingen zijn double-headers, waarbij de Formule 3- en Formule 4-bolides ingezet worden voor races op Silverstone, Mugello, Virginia International Speedway en Motorland Aragon. Die evenementen vinden plaats op 23 en 30 januari met een starttijd van 18.00 uur. Het seizoen wordt afgesloten met een GT3-race op Fuji. Dat gebeurt op vrijdag 9 februari. Die race begint om 20.00 uur.