Volgende week vindt op de Groene Hel in de Eifel, zoals de Nürburgring-Nordschleife bekendstaat, de echte 24 uur van de Nürburgring plaats. Om de racefan alvast op te warmen heeft simracingplatform iRacing dit weekend de virtuele versie van deze slijtageslag in petto. Simracers van over de hele wereld zullen de ruim 25 kilometer lange asfaltlint trotseren in de hoop zich na 24 uur tot winnaar van deze beroemde race te kronen.

Iemand die ook meedingt naar de zege, is Max Verstappen. De Red Bull-coureur gaat namelijk met zijn Team Redline deelnemen aan deze race, zo laat het simraceteam weten. De 25-jarige Nederlander gaat met de BMW M4 GT3 voor de overall zege in de race en krijgt gezelschap van twee zeer snelle simracers: Diogo Pinto en Ole Steinbraten. De kans is, gezien het niveau van deze rijders, groot dat zij in de zogenaamde topsplit terechtkomen, met de andere grote simraceteams.

Het wordt niet alleen een uitdaging om snel te zijn op het circuit waar een rondetijd met de GT3 op de acht minuten ligt, maar ook om deze 24 uur te overleven. In deze iRacing 24 uur van de Nürburgring is namelijk niet alleen plek voor de GT3-klasse, maar ook de Porsche Cup, GT4, Touringcar en de Toyota GR86.

iRacing heeft vier tijdslots voor deze race, waarbij die van 14.00 uur Nederlandse tijd naar verwachting de populairste zal zijn. Ook Team Redline zal op dat tijdstip aan de race beginnen. De sessie begint met een warm-up van 20 minuten, gevolgd door een kwalificatie van 25 minuten, waarin ze twee ronden de kans krijgen om voor de pole-position te gaan. Zodoende moet de race rond 15.45 uur Nederlandse tijd echt van start gaan, mits alles met de servers soepel verloopt. De race zal te volgen zijn via het Twitch-kanaal van Team Redline, of via de algemene uitzending verzorgd door RaceSpot TV op Youtube.