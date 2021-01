Verstappen valt met schade uit in virtuele 24 uur van Daytona

De kwalificatie voor de virtuele endurancerace, die wordt verreden in de racegame iRacing, verliep nog goed voor Verstappen en Juncadella, die samen de BMW M8 GTE met startnummer 72 van Team Redline deelden. De coureur van Red Bull Racing voerde een trio auto’s van Team Redline aan in de GTE-klasse en verzekerde zich zodoende van de pole-position voor de race. Die start stond gepland voor zaterdagmiddag 15.00 uur, maar vanwege serverproblemen werd de start uiteindelijk met vier uur uur uitgesteld.

In de openingsfase gingen Verstappen en Juncadella nog aan de leiding van de race in de GTE-klasse, maar een tikje tegen de muur zorgde voor schade en daardoor viel het duo na twee uur racen terug tot de twaalfde positie. De schade die de BMW M8 opliep bij de touché met de muur bleek in de pits echter onherstelbaar en zorgde bovendien voor veel tijdverlies per ronde. Daarom besloten Verstappen en Juncadella nog voor middernacht om uit de race te stappen. “Helaas liggen we uit de race. We hadden een lichte aanvaring met de muur waardoor ons bodywork beschadigd was. Ondanks reparaties was de auto drie tot vier kilometer per uur langzamer op het rechte stuk”, verklaarde Juncadella op Twitter.

De overige deelnemers hebben op dit moment nog tien uur te gaan in de iRacing 24 uur van Daytona. In de LMP2-categorie gaat de VRS Coanda Simsport-auto met startnummer 8 van rijders Josh Rogers, Mack Bakkum en Mitchell de Jong aan de leiding. De GTE-klasse wordt na bijna 14 uur racen aangevoerd door de #1 MSi eSports Red, met Marc Perez, Alejandro Sanchez, Salva Talens en Dani Elgarbay achter het stuur. De leiding in de GTD-klasse is in handen van BS Competition en coureurs Kay Kaschube, Nils Koch en Laurin Heinrich.