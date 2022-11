Aankomend weekend werkt de Le Mans Virtual Series alweer de derde ronde van het seizoen 2022-2023 af met de virtuele 6 uur van Spa-Francorchamps. Doordat de grote autosportkampioenschappen in het weekend van 5 november niet racen, staan er ook enkele grote namen op de deelnemerslijst. Zo maakt tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in de #1 Team Redline LMP-bolide, die hij samen met Jeffrey Rietveld en Max Benecke deelt. Hij krijgt op de steeds sterker wordende grid gezelschap van R8G Esports-teameigenaar en IndyCar-ster Romain Grosjean, die achter het stuur van de #18 R8G Esports LMP-auto (Grosjean/Hemmingsen/Ozyildorim) kruipt.

Floyd Vanwall-Burst (Viscaal/Simoncic/Pedersen) gaat aan de leiding in het LMP-kampioenschap en wil de marginale voorsprong van twee punten ten opzichte van Team Redline uitbreiden. Bij de spannende GTE-categorie wil Oracle Red Bull Racing Esports (Kasdorp/Siebel/Jordan) het dramatische optreden op Monza achter zich laten en de Porsche net als in Bahrein laten zegevieren. BMW Team Redline en SF Velas Esports (Ferrari) staan echter dichtbij en alle fabrieksteam hebben hun oog laten vallen op de zege.

De race wordt gehouden in de game rFactor 2 op het virtuele, snelle en technisch uitdagende Spa-Francorchamps. De race op het 7 kilometer lange circuit wordt zaterdag 5 november vanaf 12.30 uur volledig en ononderbroken uitgezonden. Verwacht vuurwerk, spannende actie op de baan en wellicht wat regen, iets waar ongeacht het seizoen altijd kans op is in Spa.

Maar liefst 40 auto's gaan de strijd met elkaar aan in twee verschillende klassen - 24 auto's in de LMP, waarbij alle deelnemers een Oreca 07 LMP2-auto gebruiken, en 16 in de GTE-klasse waarbij teams de keuze hebben uit een Ferrari, BMW, Porsche en Aston Martin. De vertegenwoordigende teams van Alpine en Mercedes-AMG kunnen ook rekenen op fabriekssteun.

De kwalificatie vindt plaats op vrijdag 4 november en alle race-actie kan gevolgd worden via de YouTube-kanalen van FIA WEC, Le Mans en TraxionGG, via twitch.tv/traxiongg en verschillende social media-kanalen.

Race Datum Ronde 1 8 uur van Bahrein, Bahrein 17 september 2022 Ronde 2 4 uur van Monza, Italië 8 oktober 2022 Ronde 3 6 uur van Spa, België 5 november 2022 Ronde 4 500 mijl van Sebring, USA 3 december 2022 Ronde 5 24 uur van Le Mans Virtual 14-15 januari 2023

Over Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series is een wereldwijde elite esports-competitie van vijf ronden, die topteams uit de endurance en simracerij samenbrengt om op enkele van 's werelds bekendste circuits tegen elkaar te strijden. Echte coureurs met een internationale FIA-licentie voegen zich bij elite esportsteams om deel te nemen aan endurance-klassiekers voor een prijzenpot van 250.000 dollar. De strijd komt tot zijn climax met de 24 uur van Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series is een joint venture van Motorsport Games, gameontwikkelaar, uitgever en leverancier van esports-ecosystemen, en Automobile Club de l'Ouest (ACO), de bedenker en organisator van de wereldberoemde 24 uur van Le Mans en promotor van het FIA World Endurance Championship.