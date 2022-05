Max Verstappen krijgt plek op cover F1 22 Champions Edition

Vorige maand kondigden gameontwikkelaars Codemasters en Electronic Arts al aan dat de Formule 1-game over het seizoen 2022 de naam F1 22 krijgt en op 1 juli wordt uitgebracht. Ook komt er een geheel nieuwe spelmodus met de naam F1 Life, waarmee spelers ook naast de baan in de huid van een F1-coureur kunnen kruipen.

Met nog een kleine twee maanden tot de release hebben EA en Codemasters duidelijkheid gegeven over welke coureurs op de cover van F1 22 verschijnen. Met de reguliere omslag van de game zetten de ontwikkelaars bewust in op de jonge, nieuwe generatie binnen de Formule 1. WK-leider Charles Leclerc wordt ambassadeur van EA Sports en krijgt de plek centraal op de cover, waarbij hij geflankeerd wordt door generatiegenoten Lando Norris en George Russell. Het drietal staat overigens niet op de cover van de Champions Edition, want daar staan alleen de vier wereldkampioenen op die dit seizoen actief zijn in F1. Regerend kampioen Max Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staan centraal op deze digital-only omslag, met viervoudig kampioen Sebastian Vettel en tweevoudig titelwinnaar Fernando Alonso aan de zijkanten.

“F1 22 viert jong talent in F1 en we kunnen niet wachten om een diepgaandere relatie met Charles Leclerc op te bouwen. Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 wordt onder andere door hem vormgegeven en we werken met Charles gedurende het volledige seizoen om onze spelers dichter bij de actie te brengen", zegt Lee Mather, senior creative director bij Codemasters. “Daarnaast zijn we erg trots op het eerbetoon aan onze voormalige wereldkampioenen met de F1 22 Champions Edition. Zij gaan verder met het inspireren van een volgende generatie coureurs en het is fantastisch dat ze allemaal schitteren op de cover van onze digital-only-versie.”

De ontwikkeling van F1 22 lijkt voorspoedig te voorlopen, want Codemasters en EA Sports hebben dinsdag eveneens een video gepubliceerd waarin een voorproefje wordt gegeven van het Miami International Autodrome. Het circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami is komend weekend voor het eerst gastheer van een Formule 1-race, maar vanaf 1 juli kunnen gamers ook over het gloednieuwe circuit scheuren.