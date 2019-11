Verstappen bezoekt esport-spektakel en ziet teamgenoot winnen

Verstappen en esports, het is al lange tijd een geslaagde combinatie. Denk maar eens aan de simraces die hij namens Team Redline met onder Rudy van Buren, Atze Kerkhof en F1-collega Lando Norris afwerkt. Het heeft er zelfs toe geleid dat Helmut Marko hem niet meer voor dag en dauw wakker belt, normaliter een bekende gewoonte van de Oostenrijker. "Hij gaat vaak laat naar bed omdat hij veel aan simracen doet, iets waar ik trouwens niets van begrijp. Maar hij vindt dat leuk, het is zijn ding en ik respecteer dat hij zijn slaap nodig heeft”, verkondigde Marko eerder al tegenover Motorsport.com.

Afgelopen weekend kroop Verstappen eens niet zelf in competitieverband achter het stuur, maar bezocht hij als toeschouwer de FIA Gran Turismo World Finals. Het bekende racespel heeft van de FIA een officiële status gekregen en mocht zodoende een formeel kampioenschap organiseren. Met de beslissende ronde in Monaco valt de interesse van Verstappen, die in het stadsstaatje woont, te begrijpen.

Verstappen toonde zich onder de indruk van het spektakel en zag zijn Redline-teamgenoot Mikail Hizal met overmacht de Nations Cup winnen voor Duitsland. "Hij is heel erg goed, ook als je ziet hoe hij de hele avond heeft gedomineerd", blikt Verstappen terug tegenover Motorsport.com. "Je weet dat er heel veel mensen naar dit soort dingen kijken, dus het gaat niet alleen om het rijden. Deze jongens hebben ook met druk te maken. Alle deelnemers in de finale zijn trouwens van topniveau, dus om vier races te winnen moet je echt heel goed zijn", looft hij zijn online teamgenoot.

Aanwezigheid Verstappen goed voor esports

Hizal erkent op zijn beurt dat de aanwezigheid van een F1-rijder voor extra motivatie zorgde bij alle simcoureurs. "Ik wist van tevoren al dat Max hier zou komen om de 'world finals' te bekijken. Dat is wel een extra motivatie geweest om te laten zien wat ik kan. Als hij dan ook nog eens positieve dingen over me heeft gezegd, voel ik me zeer vereerd", aldus de Duitse winnaar. "Max is toch de volgende superster van de Formule 1 en zal met een goede auto ook zeker wereldkampioen worden."

Volgens Hizal zegt de aanwezigheid van Verstappen dan ook veel over de toegenomen acceptatie van esports in de racerij. "Ik denk nog weleens dat alle coureurs denken 'ach ja, het zijn maar simracers', maar goed: dat is bij Max zeker niet het geval. Max is oprecht geïnteresseerd en dat vind ik mooi en goed om te zien."

Met medewerking van Jonathan Noble