Tot aan de vierde race lag Max Verstappen op de tweede plaats in het kampioenschap, op 94 punten. Hij zat daarmee nog in het kielzog van Chris Lulham, die met 110 punten aan de leiding ging. Het idee van Real Racers Never Quit, opgestart door het simraceteam van de drievoudig F1-kampioen, is dat echte coureurs het tegen simracers opnemen. De eerste drie races waren veel van die coureurs uit de echte autosport van de partij, maar voor races 4 en 5 van het kampioenschap bleef het gezelschap grotendeels beperkt tot simracers van Team Redline en Red Bull eSports.

Voor de Formule 3-race op de virtuele variant van Virginia International Raceway stonden slechts elf namen genoteerd, waarbij Max Verstappen de grote afwezige was. Door zijn afwezigheid wist hij dat hij de aansluiting met Lulham zou verliezen. Niet alleen Verstappen, ook onder meer Job van Uitert en Daniel Juncadella waren niet van de partij. Formule 2-coureur Dennis Hauger, F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Gustavo Ariel waren wel aanwezig. De pole voor race 4 ging naar Enzo Bonito, die slechts een paar honderdsten van een seconde sneller was dan Lulham en Luke Bennett. In de race van dertig minuten ging het er hevig aan toe in de voorhoede, waar regelmatig van leiding werd gewisseld terwijl hier en daar ook tikjes werden uitgedeeld. In de slotfase ging het enkel nog tussen Bonito, Lulham en Bennett waarbij Bonito aan het langste eind trok na een hectische slotfase waarin Lulham en Bennett contact hadden. Lulham beperkte de schade wel door als tweede over de streep te komen.

Daarmee was de toon gezet voor de tweede race van de avond, namelijk de Formule 4-race op Aragon. Hierbij werd gebruik gemaakt van een format met twee heatraces, waarbij de top-tien voor heat 2 in omgekeerde volgorde zou starten. Voor die race voegde oud-Red Bull-junior Jak Crawford zich nog bij de groep om er een veld van twaalf coureurs van te maken. Hij ging goed van start met de snelste tijd in de vrije training, maar moest in de kwalificatie genoegen nemen met de vierde tijd. De pole ging naar Lulham, voor Bortoleto en Florian Lebigre. Voor Lulham was deze race echter minder succesvol. Hij lag aan de leiding toen Bortoleto hem inhaalde, maar er was contact waarna de F4-bolide van Lulham door de lucht vloog. De Brit vervolgde zijn weg wel, maar sloot achteraan aan. Bortoleto kreeg niet veel later een tik van Bonito en voegde zich achter Lulham. Alle incidenten openden de deur voor Lebigre om weg te rijden van Ariel om de zege in heat 1 van race 5 op te eisen.

Laatste race

Dat betekende dus dat Lebigre van P10 moest starten in heat 2 terwijl Emil Heyerdahl de pole opeiste. Bennett verschalkte hem echter al bij de start waarna opnieuw een vermakelijke race zich voltrok. Lulham slaagde erin om zich een weg naar voren te vechten en met drie posities winst ook de zege te pakken. Bennett lag in de laatste ronde tweede, maar na contact met Alexey Nesov viel hij terug tot de negende plaats.

Na vijf van de zes races gaat Lulham nog altijd aan de leiding met 168 punten. Verstappen blijft op 94 punten steken door zijn afwezigheid en kan de titel in dit virtuele kampioenschap uit zijn hoofd zetten. De laatste race vindt plaats op vrijdag 9 februari. Dan stappen de simracers en coureurs weer in de virtuele variant van de GT3's voor een race op Fuji. Het exacte format voor die race is nog niet bekend.

Bekijk hier de stream van race 4 en 5 terug: